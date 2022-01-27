أعلنت النيابة الألمانية اليوم الخميس أن عالما روسيّا يعمل بجامعة في بافاريا اتهِم رسميا بالتجسس على برنامج الفضاء الأوروبي "آريان" لحساب موسكو.

وقال الادعاء العام الألماني في بيان إنّ المواطن الروسي يدعى "إيلنور ن"، عمل كباحث بجامعة في بافاريا حتى تاريخ توقيفه في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف أنّ الاستخبارات الروسية تواصلت مع المتهم للمرة الأولى في خريف عام 2019، وأن الأخير حصل في مقابل اجتماعات منتظمة مع ضابط مخابرات روسي على 2500 يورو نقدا.

وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الروسي قدم لاستخبارات بلاده "معلومات عن مشاريع بحثية في مجال تكنولوجيا الفضاء ولا سيما المراحل المختلفة لتطوير منصة الإطلاق الأوروبية آريان".

وتأتي هذه القضية في أجواء من التوتر بين روسيا والأوروبيين بشأن الملف الأوكراني فيما يشتبه الغربيون في أن موسكو تريد غزو أوكرانيا.

وأدت اتهامات بالتجسس الإلكتروني ضد موسكو إلى توتر العلاقات بين الروس والألمان الذين يقيمون مع موسكو علاقات اقتصادية وثيقة.

لكن محاولة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس/آب 2020 التي يحمل الغرب موسكو مسؤوليتها، هي القضية التي ساهمت أكثر من غيرها في تسميم العلاقات الألمانية الروسية.