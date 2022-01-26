كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في يوم واحد بفرنسا وتحقيق في حفلات داوننغ ستريت

سجلت فرنسا -أمس الثلاثاء- رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوز نصف مليون إصابة، بينما فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في تنظيم حفلات عدة في داوننغ ستريت خلال فترات الإغلاق.

وقالت السلطات الصحية الفرنسية إنها سجّلت رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501 ألف و635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الاصابات اليومية حاجز النصف مليون.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية حاليا في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

فرنسا تسجل أرقاما قياسية في القارة الأوروبية (رويترز)

أرقام وإجراءات

لكن قرابة 3700 مصاب فقط احتاجوا إلى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعا في الإصابات.

وتأتي هذه الأرقام بعد دخول إجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ الاثنين.

ويتوجب الآن على مرتادي الحانات والمطاعم ومستخدمي القطارات والطائرات إبراز شهادة تلقيح، إذ إن الاختبار السلبي لم يعد كافيا لدخول أماكن العمل والترفيه أو للسفر.

وقد تلقى أكثر من 77%من سكان فرنسا جرعتين من لقاح كوفيد.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي أنّ المرحلة الحالية من الوباء التي شهدت انتشار المتحور أوميكرون، يرتقب أن "تهدأ" بحلول منتصف مارس/آذار وأن تتيح ربيعا أقلّ توترا على الصعيد الصحي.

وقال "أرى الأمور تهدأ قرابة منتصف مارس/آذار، مع انخفاض تدريجي بطيء جدا في أعداد الذين يدخلون المستشفيات، وعدد الإصابات سينتهي بالتراجع بهدوء". لكنه رغم ذلك توقع ظهور متحور جديد في الخريف، وذكر أن كلّ شيء سيكون رهنا بنوعه، قائلاً "إذا كان (المتحور) شديد العدوى وحادا مجددا، فسنكون مجددا في وضع مزعج جدا".

ويسود اعتقاد بأن المتحور أوميكرون الشديد العدوى الذي يقف وراء الموجة الأخيرة، هو أقل خطرا من المتحور دلتا.

جونسون أبدى تعاونه مع تحقيقات الشرطة (الأوروبية)

تحقيق وانتهاكات

يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها بوريس جونسون يعتزم "التعاون الكامل" مع تحقيق فتحته الشرطة في قضية تنظيم حفلات عدة في داوننغ ستريت خلال فترات الإغلاق.

وقال ناطق باسم جونسون للصحفيين إنّ رئيس الوزراء "سيتعاون بالكامل، مهما كانت الطريقة التي سيُطلب فيها منه ذلك".

وكانت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنّ عناصرها يحققون حاليا في عدد من "المناسبات" في دواننغ ستريت، مقر رئيس الوزراء، ووايتهول الشارع الذي يضم مقر الحكومة، بخصوص "انتهاكات محتملة للقواعد المرتبطة بكوفيد-19".

ألمانيا تشهد نقاشات بشأن إجبارية التطعيم (رويترز)

نقاشات ومواقف

وفي ألمانيا، يعتزم وزير الصحة الألماني كار لاوترباخ إلقاء كلمة بوصفه نائبا في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال نقاش البرلمان -اليوم الأربعاء- حول تطبيق تطعيم إجباري عام لكورونا في ألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية قررت عدم إعداد مشروع قانون لتطبيق التطعيم الإجباري، وترك القرار في هذا لكل أعضاء البرلمان للتصويت عليه حتى ما قبل نهاية مارس/آذار المقبل، من دون الالتزام بموقف الكتلة البرلمانية لكل حزب.

ويجري البرلمان غدا جلسة نقاش مفصلة لأول مرة حول التطعيم الإجباري العام ضد كورونا، ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها إجراء ضروري لرفع معدل التطعيم ضد كورونا على نحو ملحوظ وللسيطرة على الجائحة.

في المقابل، يشكك المعارضون في ضرورة التطعيم الإجباري، وقد أشاروا إلى أن ساسة قياديين من كل الأحزاب أعلنوا حتى وقت قريب وعلى نحو متوافق أنه لن يكون هناك تطعيم إجباري.

المتحور أوميكرون سريع الانتشار (شترستوك)

تجارب سريرية

وقي سياق متصل بالتطعيمات، أعلن تحالف فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) أنه بدأ باستقبال متطوّعين لتجربة سريرية ترمي إلى اختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضادّ للمتحوّر أوميكرون من فيروس كورونا، على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 55 عامًا.

وقالت كاثرين جانسن المسؤولة عن اللقاحات في شركة فايزر -في بيان- إنه في وقت تفيد فيه المعطيات الحالية بأنّ الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من العوارض الخطيرة لأوميكرون، إلا أن الشركة تفضل التصرّف بحذر أكبر.

تداعيات وآمال

وفيما يتعلق بتداعيات الفيروس على قطاع السفر، استعادت المطارات الأوروبية السنة الماضية 41% فقط من معدل ركابها عام 2019، على خلفية انتشار المتحورين دلتا وأوميكرون، في انتعاش فوضوي وغير كاف لمحو كارثة عام 2020 بحسب أرقام نشرت الثلاثاء.

ولا يزال القطاع يعاني من تداعيات موجة أوميكرون، و"الفصل الأول سيكون مخيبا للآمال"، كما توقع الفرع الأوروبي من المجلس الدولي للمطارات.

وتشير الأرقام إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بلغ صباح اليوم الأربعاء 359 مليونا و434 ألفا و492 إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و634 ألفا و864 وفاة.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات جرّاء الفيروس بلغ 868 ألفا و512 وفاة، تليها البرازيل بـ623 ألفا و356 وفاة، ثم الهند بـ490 ألفا و462 وفاة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 3 مرات، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء بصورة مباشرة وغير مباشرة.