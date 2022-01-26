التحالف يكثف غاراته على صنعاء والحوثيون يحذرون دبي بعد أبو ظبي

جدد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضرباته الجوية في صنعاء وعدد من المحافظات، إثر الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة والعاصمة الإماراتية أبو ظبي بصواريخ باليستية.

وقالت مصادر محلية يمنية إن طيران التحالف شنّ غارات مكثفة على مواقع في العاصمة صنعاء.

وأعلن التحالف -في وقت متأخر أمس الثلاثاء- تنفيذ عملية عسكرية ضد ما وصفها بالأهداف المشروعة في صنعاء وبعض المحافظات، "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عبر تويتر.

وشنّ طيران التحالف غارات تركزت في منطقتي النهدين والحفا بمديرية السبعين، كما نفذ غارة واحدة على الأقل في محافظة ذمار.

ويستمر التصعيد بين الحوثيين والتحالف منذ أيام، وقد شنت الجماعة أمس الأول هجوما جديدا على الإمارات للمرة الثانية خلال أيام قليلة، واستهدفت أبو ظبي بصواريخ باليستية، كما صعدت هجماتها على السعودية.





وألمح الحوثيون -أمس الثلاثاء- إلى احتمال استهداف معرض "إكسبو 2020 دبي" (Expo 2020 Dubai) الذي تستضيفه إمارة دبي.

ونشر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع تغريدة على تويتر، قال فيها "إكسبو.. معنا قد تخسر. ننصح بتغيير الوجهة"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

في المقابل، تواصل فصائل عسكرية يمنية مدعومة من الإمارات هجومها على الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط.

وأعلن لواء العمالقة المدعوم من الإمارات أمس الثلاثاء سيطرته الكاملة على منطقة حريب في مأرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أحدهما عسكري والآخر قبلي، أن قوات اللواء تتحرك أيضا في منطقتي الجوبة والعبدية.