سفير تل أبيب وصفها بالتاريخية.. أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات

وصف سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل، "بالزيارة التاريخية".

وأضاف حايك -في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي- أن الزيارة تكتسب أهميتها كونها استمرارا مباشرا للعلاقات الإستراتيجية الطويلة المدى التي تبنيها إسرائيل مع دولة الإمارات.

وكان ديوان الرئيس الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن أن هرتسوغ وعقيلته سيقومان بزيارة رسمية تمتد يومين إلى الإمارات الأسبوع المقبل، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال هرتسوغ -في بيان صادر عن مكتبه- "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الزيارة المهمة في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد"، وفق تعبيره.

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد. وتلي زيارة هرتسوغ إلى الإمارات زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

وسمح تطبيع العلاقات بين الجانبين بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والذي يلقى معارضة كبيرة داخل إسرائيل لأضراره البيئية.