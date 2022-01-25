ناقشا الملف الأفغاني وقضايا المنطقة.. وزير الخارجية القطري يجري اتصالا مع نظيره الأميركي

قالت وزارة الخارجية القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية وسبل تطويرها.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أنه تم التطرق إلى آخر مستجدات الملف الأفغاني، بشقيه الأمني والسياسي، والمحادثات النووية، إلى جانب تبادل الآراء حول أهم التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزيرين ناقشا التعاون من أجل استئناف الرحلات الجوية من كابل بشكل عاجل، وتوفير الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الأفغاني.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن الجانبين ناقشا أيضا التعزيزات العسكرية غير المبررة لروسيا على الحدود الأوكرانية.