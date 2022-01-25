لا مآذن لا إخوان لا حجاب.. زمّور يقدم برنامجه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

نشر المرشح اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور، برنامجه بشأن الدين الإسلامي الذي سيسعى إلى تطبيقه إذا وصل إلى قصر الإليزيه.

وتضمن برنامج زمور الذي نشره عبر حسابه في تويتر، حظرا لارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزا إسلامية -ومنها الحجاب- في الساحات العامة، بالإضافة إلى منع بناء المآذن والمساجد.

ولم يقتصر المنع على ذلك، بل امتد إلى مختلف الحركات الإسلامية، على غرار الإخوان المسلمين التي توعد بحظرها.

وفي حديث تلفزيوني سابق على قناة "فرانس 2″، قال زمور إنه سيحظر على المسلمين في فرنسا إطلاق اسم "محمد" على أبنائهم في حالة وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية، مضيفا أنه سيضع قواعد للأسماء التي تطلق على أطفال المسلمين، على حد تعبيره.

وقال مغردون إن زمور بلغ مرحلة خطيرة من العبث الذي يمكن به أن يشن حربا عرقية على المسلمين في فرنسا، عبر طردهم وتهجيرهم.

Ce haineux multicondamné se rêve en nouveau roi croisé. Non, #Zemmoroïde, tu ne seras pas le nouveau roi catholique, ta "Reconquête" ne sera pas la "Reconquista" et nous ne serons pas les nouveaux morisques. Tu finiras au mieux avec 12% des voix, tu vas te dégonfler. https://t.co/sAvox9vWCA — Dômes & Minarets 🧕 (@domes_minarets) January 24, 2022

كما رأى ناشطون آخرون أن الحل الوحيد أمام الجالية المسلمة والعربية هو مغادرة البلاد إذا فاز "إريك زمور" بالرئاسة.

وينافس إريك زمور زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان (53 عاما) على زعامة تيار أقصى اليمين في فرنسا، وتظهر بعض استطلاعات الرأي أنه تجاوزها ليصبح أول منافس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاقتراع الرئاسي.