حذرت رعاياها من عصيان مدني قد يدوم أسابيع.. الولايات المتحدة تندد بممارسات عسكر السودان ضد المتظاهرين

حذرت السفارة الأميركية في السودان رعاياها من احتمال حدوث أعمال عصيان مدني في العاصمة وولايات أخرى اليوم الثلاثاء، وقد أكدت مسؤولة أميركية أن ممارسات السلطات العسكرية ضد المتظاهرين سيكون لها عواقب، وفق تعبيرها.

وقالت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية إن القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي التزموا علنا بعدما التقتهم برفقة المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، بالحوار لحل الأزمة الحالية.

لكنها أضافت أن أفعال هؤلاء القادة العسكريين بارتكاب المزيد من العنف ضد المتظاهرين واحتجاز نشطاء المجتمع المدني تظهر شيئا آخر، وستكون لهذه الأفعال "عواقب".

After SE Satterfield & I met military leaders of the Sovereign Council, they publicly committed to dialogue to resolve the current crisis. Yet their actions–more violence against protestors, detention of civil society activists-tell a different story, and will have consequences. https://t.co/xNZ3X1FyrT

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) January 24, 2022