السيسي وتبون يتفقان على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا وخروج المرتزقة منها

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق منصف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيسان بقصر الاتحادية (شرقي القاهرة)، وقال السيسي فيه إنه اتفق مع الرئيس الجزائري على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن في ليبيا وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية منها.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات الليبية، حيث اقترحت مفوضية الانتخابات 24 يناير/كانون الثاني الجاري موعدا لها، في حين اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.

وأوضح السيسي أن المباحثات شملت أيضا التوافق على أهمية التوصل إلى اتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، في حين تخشى القاهرة والخرطوم من أن يضر السد حصتيهما السنوية من مياه النيل، وسط توقف للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة منذ أشهر.

وأضاف السيسي أنه تم التوافق على التصدي للإرهاب بمفهومه الشامل، وتكثيف الجهود لمواجهة أي استقطاب للعناصر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل لهذه التنظيمات.

بدوره، شدد تبون على ضرورة العمل مع مصر "لحفظ وضع ومكانة البلدين، والتي يجب أن تتبوأها الجزائر ومصر أفريقيا وعالميا". وقال إنه اتفق مع الرئيس المصري على ضرورة توسيع التشاور تمهيدا للقمة العربية في الجزائر (لم يحدد موعدها بعد).

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى البعدين الأفريقي والعربي على وجه الخصوص (…) وضرورة التواصل والتشاور بين البلدين إزاء القضايا والتحديات التي تواجه الإقليم دوليا.

وأمس الاثنين، وصل تبون إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث عدة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك، حسب بيان سابق للرئاسة المصرية.

وتعد زيارة تبون الأولى لرئيس جزائري إلى مصر منذ نحو 14 عاما، إذ أجرى آخر زيارة لها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2008.

وزار السيسي الجزائر في يونيو/حزيران 2014، وكانت أول محطة خارجية له عقب توليه منصب الرئاسة.

وتعد القاهرة ثالث وجهة عربية للرئيس الجزائري منذ انتخابه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد زيارة سابقة للسعودية في فبراير/شباط 2020، ثم تونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.