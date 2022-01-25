سياسة|إمارات عربية متحدة

الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات الأسبوع المقبل بدعوة من ولي عهد أبوظبي

هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يقوم بزيارة إلى الإمارات (الأناضول)
25/1/2022

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء عن توجهه إلى الإمارات الأحد المقبل في زيارة رسمية تستمر ليومين وتأتي تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن مكتبه "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الزيارة المهمة في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد"، وفق تعبيره.

وزيارة هرتسوغ تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي مع محاولة القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران التي تتبادل التهديدات مع إسرائيل.

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد. وتلي زيارة هرتسوغ إلى الإمارات زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وسط رفض فلسطيني واسع.

وسمح تطبيع العلاقات بين الجانبين بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والذي يلقى معارضة كبيرة داخل إسرائيل لأضراره البيئية.

المصدر : الجزيرة + وكالات