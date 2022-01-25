الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات الأسبوع المقبل بدعوة من ولي عهد أبوظبي

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء عن توجهه إلى الإمارات الأحد المقبل في زيارة رسمية تستمر ليومين وتأتي تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن مكتبه "لدينا فرصة لصناعة التاريخ من خلال القيام بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الزيارة المهمة في الوقت الذي ينشغل فيه البلدان بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد"، وفق تعبيره.

وزيارة هرتسوغ تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي مع محاولة القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران التي تتبادل التهديدات مع إسرائيل.

والرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد بعيد. وتلي زيارة هرتسوغ إلى الإمارات زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقّعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وسط رفض فلسطيني واسع.

وسمح تطبيع العلاقات بين الجانبين بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والذي يلقى معارضة كبيرة داخل إسرائيل لأضراره البيئية.