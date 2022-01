إسرائيل.. استقالة مدير شركة "إن إس أو" المالكة لبرنامج بيغاسوس للتجسس

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" (Jerusalem Post) عن تقارير قولها إن آشر ليفي رئيس مجلس إدارة شركة "إن إس أو" (NSO) قد استقال من منصبه، وذلك بعد أيام من تفجر فضيحة جديدة للشركة بتورط الشرطة الإسرائيلية في استخدام برامجها التجسسية.

وتعتبر شركة "إن إس أو" من أبرز شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وقد اشتهرت مؤخرا بتطويرها لبرنامج "بيغاسوس" (Pegasus) للتجسس، المتهم بالمشاركة في استهداف قائمة تضم نحو 50 ألف هاتف على مستوى العالم، ومن بينها أرقام لصحفيين ونشطاء وسياسيين في عدد من الدول.

NSO Group chairman Asher Levy's resignation comes after increased scrutiny following reports that detailed Israel Police's use of NSO's Pegasus spyware technology against Israeli citizens.#NSO | #Israel | #Policehttps://t.co/WWyINYPeH5

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 25, 2022