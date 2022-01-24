مساعدات إنسانية تصل مطار كابل ضمن جسر جوي من قطر لدعم الشعب الأفغاني

أعلنت وزارة الخارجية القطرية وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية "قطر الخيرية" إلى مطار كابل بأفغانستان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإنساني من دولة قطر لدعم الشعب الأفغاني.

واحتوت الشحنة -التي وصلت مساء الأحد- على 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتأتي هذه الاستجابة القطرية بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة فصل الشتاء وفق المصدر نفسه.