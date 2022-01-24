مساعدات إنسانية تصل مطار كابل ضمن جسر جوي من قطر لدعم الشعب الأفغاني
24/1/2022
أعلنت وزارة الخارجية القطرية وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية "قطر الخيرية" إلى مطار كابل بأفغانستان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإنساني من دولة قطر لدعم الشعب الأفغاني.
طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية تصل #كابول#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/SSq7Shiwqt
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 23, 2022
واحتوت الشحنة -التي وصلت مساء الأحد- على 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتأتي هذه الاستجابة القطرية بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة فصل الشتاء وفق المصدر نفسه.
المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي