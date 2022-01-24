سياسة|قطر

مساعدات إنسانية تصل مطار كابل ضمن جسر جوي من قطر لدعم الشعب الأفغاني

صورة نشرتها الخارجية القطرية لطائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية "قطر الخيرية" وصلت مطار كابل بأفغانستان
صورة نشرتها الخارجية القطرية لمساعدات إنسانية مقدمة من جمعية "قطر الخيرية" وصلت مطار كابل بأفغانستان (مواقع التواصل الاجتماعي)
24/1/2022

أعلنت وزارة الخارجية القطرية وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية "قطر الخيرية" إلى مطار كابل بأفغانستان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإنساني من دولة قطر لدعم الشعب الأفغاني.

واحتوت الشحنة -التي وصلت مساء الأحد- على 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتأتي هذه الاستجابة القطرية بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة فصل الشتاء وفق المصدر نفسه.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي