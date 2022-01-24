كورونا.. توقعات بإصابة 60% من سكان أوروبا والاحتجاجات ضد إجبارية اللقاح مستمرة

قال فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا إن من المتوقع أن يصيب المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 60% من الأوروبيين بحلول مارس/آذار المقبل. وبينما أعلنت بكين أنها ستفحص حيّا كاملا بعد اكتشاف بؤرة للفيروس، يواصل الوباء انتشاره لترتفع حصيلة المصابين به عالميا إلى أكثر من 352 مليونا.

وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ -أمس الأحد- أن المتحوّر أوميكرون الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس/ آذار، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

أعداد الإصابات بالفيروس تجاوزت حاجز 352 مليونا (الفرنسية)

إجراءات واحتجاجات

وفي سياق متصل بالفيروس والإجراءات، اندلعت مواجهات أمس الأحد في بروكسل بين الشرطة ومعارضين للقيود المفروضة للحدّ من تفشي كوفيد-19 والجواز الصحي، أثناء مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف.

وبحسب السلطات، فقد تظاهر نحو 50 ألف شخص في العاصمة البلجيكية، بعضهم أتى من دول أخرى أوروبية. وهذه أكبر سلسلة مظاهرات في المدينة خلال الأشهر الأخيرة.

وقد أطلقت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المتظاهرين.

ومنذ عدة أسابيع تشهد بروكسل بانتظام مظاهرات ضد الجواز الصحي الإلزامي، خصوصا لارتياد المطاعم وحضور الأحداث الثقافية، بينما تخلّلت بعض المظاهرات السابقة صدامات مع قوات الأمن.

وشهدت بلجيكا طفرة في الإصابات اليومية، تخطّت 60 ألفا الأسبوع الماضي، في تطوّر شبّهته السلطات بـ"تسونامي".

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي -يوم الجمعة- أنه بات بإمكان المطاعم والحانات تمديد ساعات عملها، بينما ستبقى النوادي الليلية مغلقة.

ويوم السبت خرج الآلاف في كل من فرنسا وألمانيا والسويد، في مظاهرات ضد التطعيم الإجباري والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الوباء.

عمليات تقص للوباء في ألمانيا (الأناضول)

بؤرة وعمليات تقص

وفي الصين، أعلنت مدينة بكين -أمس الأحد- أنها ستجري فحوصا لجميع سكان حي في منطقة فنغتاي بعد اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا، وذلك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، سُجّلت نحو 40 إصابة بكوفيد في بكين، معظمها بالمتحوّر دلتا.

ويبلغ عدد سكان فنغتاي نحو مليوني نسمة، ويضم الحي المعني سوق تشينفادي التي شكّلت في 2020 بؤرة للفيروس بسبب آثار لكورونا رصدت على لوح لتقطيع كميات مستوردة من سمك السلمون.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أمس الأحد، إصابة 100 أسير فلسطيني بفيروس كورونا، في سجن عوفر الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير -في بيان مقتضب- أن الإصابات سجلت في القسم 22 بالسجن، الذي يقبع فيه 160 أسيرا فلسطينيا، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل.

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، 4 منهم مصابون بالسرطان، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات جرعة (رويترز)

إحصاءات وأرقام

وصباح اليوم الاثنين، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 352 مليونا و130 ألف إصابة حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، بينما بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و614 ألفا و795 وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و799 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.