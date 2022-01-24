بعد أسبوع من هجوم أبو ظبي.. الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر اليوم الاثنين اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي في اليمن تجاه الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن بيان لوزارة الدفاع أن الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصاروخين اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.

وأشار بيان وزارة الدفاع الإماراتية إلى أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

ويأتي الهجوم الجديد على الإمارات بعد أسبوع من هجوم شنه الحوثيون على أبو ظبي الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقد أعلن التحالف في اليمن الخميس تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك بعدما استهدفت الجماعة مواقع في أبو ظبي بينها المطار.

وفي تطور جديد، دانت الجامعة العربية أمس الأحد "الهجمات الإرهابية" التي نفذها الحوثيون في الإمارات، داعية "كافة الدول إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية".

وقالت الجامعة في قرار صدر إثر اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة إن "هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين".