جدل كل عام بمصر.. ذكرى 25 يناير بين الثورة والمؤامرة

القاهرة – في مثل هذه الأيام من كل عام تعيد تعليقات المصريين عن ذكرى ثورة 25 يناير بعثها من جديد، وتصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر الوسوم المتعلقة بها والمتفاعلة معها منصات التواصل على مدار أيام عدة.

وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 3 عقود في السلطة، عقب 18 يوما من الثورة والاعتصام في ميدان التحرير وترديد شعارات تطالب بـ"العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية" على خلفية تفشي الفقر والفساد والظلم على امتداد عقود.

وتزامن اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني مع عيد الشرطة المصرية الـ70، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة بسبب ممارسات الشرطة القمعية في عهد مبارك وتحكمها في المشهد السياسي.

وأمس الأحد، هنّأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أنها عبّرت عن تطلع المصريين إلى بناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.

وتوقف ناشطون ومغردون عند هذه التهنئة بوصفها مفارقة، فقد هاجم السيسي ثورة 25 يناير/كانون الثاني أكثر من مرة، وكرر اتهامه لها بأنها كانت وراء خراب البلاد وضياعها، مشيرا إلى أن أحد أسباب هدم الدولة هو تحريك شعبها وتحويله إلى أداة لتدميرها.

#السيسي يشيد بمطالب ثورة 25 يناير في ذكراها الـ11 خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة pic.twitter.com/OLvqX2g2H1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 23, 2022

تفاعل واسع بين مؤيدين ومعارضين

ومع غلق كل الطرق للنزول والتظاهر أو الاحتفال بذكرى 25 يناير/كانون الثاني، كثف المؤمنون بالثورة وجودهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ضوء شعلتها مستمر وإن انطفأت مثل النجوم السرمدية.

ولا يظهر على شاشات القنوات الرسمية والخاصة أي شعار يتعلق بالذكرى الـ11 لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كما يحدث مع مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي يتصدر شعار ذكراها في كل عام جميع القنوات التلفزيونية، وبدلا من وضع شعار 25 يناير تضع القنوات المصرية شعار عيد الشرطة.

من زمن فات | #ثورة_25_يناير المتهم الأول عند السيسي والذي يلصق به كل خراب.. سيناريو مُعاد ومحاولات مستميتة لتخويف الشعب من أي حراك بعد #عقد_على_الربيعpic.twitter.com/1N1PV5nQF3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 25, 2021

أنا مشوفتش ضباط الشرطة عملوا إيه في موقعة الإسماعيلية يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢ ، لكن شوفت المصريين عملوا إيه في ٢٥ يناير ٢٠١١ و هفضل أفتكر ثورة يناير لحد آخر يوم في عمري كأشرف حاجة حصلت في تاريخ البلد دي ❤ — مَازِن قَمَــــرَة (@MazenQamara) January 24, 2022

وفى ذكرى 25 يناير بعتذر لل 20 شاب اللى فضلوا فى التحرير بعد خطاب التنحى ومفرحوش زينا وكانوا اكثر ادراكا لما سيحدث#لساها ثورة يناير ❤️ — Aml hossam (@June_girl404) January 24, 2022

#ثورة_25_يناير

ثورة شعب ضد الإستبداد و الدكتاتورية و الظلم و الطغيان و الفقر و التهميش دخلت التاريخ و لن يستطيع الإنقلابيون شطبها بجرة قلم .#ارحل_يا_سيسي — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) January 24, 2022

هناك ابطال مروا من هنا..

بلغوا اولادكم اننا حاولنا..

٢٥ يناير ٢٠١١..

اللهم ارحم شهداء ثورة يناير 🤲 pic.twitter.com/TI2YM9Li9k — mohamed Farid (@mohamed66978468) January 24, 2022

في ذكرى #ثورة_25يناير

* الطريق إلى تحقيق أحلام أمة *

فهل لنا بطريق آخر جديد لتحقيق أحلام هذه الأمة، فثورة 25 يناير كانت وسيلة لتحقيق هدف وليست غاية! — يسري عبدالعزيز (@yousry_alfa689) January 23, 2022

في المقابل، هاجم آخرون ثورة 25 يناير ووصفوها بالمؤامرة الخارجية على البلاد، وأنها كانت تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وجرّها إلى مصير دول بالمنطقة مثل سوريا واليمن وليبيا لولا تدخل القوات المسلحة المصرية.

وانتهز البعض العيد الـ70 للشرطة المصرية للتعبير عن تضامنهم مع رجال الشرطة والتذكير بتضحياتهم من أجل الوطن، وفي الوقت نفسه الهجوم على ثورة 25 يناير ورموزها من الشباب ووصفهم بالمأجورين والخونة.

بيزعلوا لما بتقول مؤامره يناير وبيزعلوا كمان لما بنقول عليهم خونه وعملاء ومأجورين. https://t.co/ogTwxoZ6AO — Hany Elmasry (@elm46192855) January 24, 2022

#٢٥يناير_عيد_الشرطة_المصرية

برغم من انها كانت مؤامره لدمار وتفتيت الدوله المصريه ..لكن لا ننكر انها صححت مسارات كتير لمصر ✌🇾🇪#ثور_25_يناير pic.twitter.com/5ueQltmSSV — ضوء القمر (@ShamsSadek1) January 24, 2022

لو كان 25 يناير اللى نزل فيها ثوار حقيقين مش شوية مأجورين وخونة وعملاء كنت قولت عليها ثورة لان ايام حكم مبارك كانت اوسخ ايام بس للاسف دى كانت مؤامرة على كل الدول العربية فى اللى صمد زينا وحمى بلده زى جيشنا العظيم وفى اللى اضحك عليه وضيع بلده زى شعوب كتير#مؤامرة_25_يناير_لاتمثلنى — شريف عبد اللطيف خاطر (@Shrif_khater) January 22, 2022

25 يناير… وليمة المخابرات العالمية لم تكن ثورة عفوية كما أدعوا ….ولم تفاجأ الولايات المتحدة الأمريكية بالثورة كما أرادت إداراتها أن تروج للفكرة… ولا تزال كلمات جيمس وولسي رئيس المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق التى قالها في العام 2006 عالقة في الأذهان — faten abd alftah (@AlftahFaten) January 19, 2022