سياسة|مصر

جدل كل عام بمصر.. ذكرى 25 يناير بين الثورة والمؤامرة

خطاب مبارك والخطوات التي اتخذها لم تقنع المتظاهرين الذين واصلوا اعتصامهم في ميدان التحرير رويترز
مصريون في ميدان التحرير خلال مظاهرات ثورة يناير 2011 (رويترز)
محمد عبد الله
24/1/2022

القاهرة – في مثل هذه الأيام من كل عام تعيد تعليقات المصريين عن ذكرى ثورة 25 يناير بعثها من جديد، وتصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر الوسوم المتعلقة بها والمتفاعلة معها منصات التواصل على مدار أيام عدة.

وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 3 عقود في السلطة، عقب 18 يوما من الثورة والاعتصام في ميدان التحرير وترديد شعارات تطالب بـ"العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية" على خلفية تفشي الفقر والفساد والظلم على امتداد عقود.

وتزامن اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني مع عيد الشرطة المصرية الـ70، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة بسبب ممارسات الشرطة القمعية في عهد مبارك وتحكمها في المشهد السياسي.

وأمس الأحد، هنّأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أنها عبّرت عن تطلع المصريين إلى بناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.

وتوقف ناشطون ومغردون عند هذه التهنئة بوصفها مفارقة، فقد هاجم السيسي ثورة 25 يناير/كانون الثاني أكثر من مرة، وكرر اتهامه لها بأنها كانت وراء خراب البلاد وضياعها، مشيرا إلى أن أحد أسباب هدم الدولة هو تحريك شعبها وتحويله إلى أداة لتدميرها.

تفاعل واسع بين مؤيدين ومعارضين

ومع غلق كل الطرق للنزول والتظاهر أو الاحتفال بذكرى 25 يناير/كانون الثاني، كثف المؤمنون بالثورة وجودهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ضوء شعلتها مستمر وإن انطفأت مثل النجوم السرمدية.

ولا يظهر على شاشات القنوات الرسمية والخاصة أي شعار يتعلق بالذكرى الـ11 لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كما يحدث مع مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي يتصدر شعار ذكراها في كل عام جميع القنوات التلفزيونية، وبدلا من وضع شعار 25 يناير تضع القنوات المصرية شعار عيد الشرطة.

 

 

 

 

في المقابل، هاجم آخرون ثورة 25 يناير ووصفوها بالمؤامرة الخارجية على البلاد، وأنها كانت تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وجرّها إلى مصير دول بالمنطقة مثل سوريا واليمن وليبيا لولا تدخل القوات المسلحة المصرية.

وانتهز البعض العيد الـ70 للشرطة المصرية للتعبير عن تضامنهم مع رجال الشرطة والتذكير بتضحياتهم من أجل الوطن، وفي الوقت نفسه الهجوم على ثورة 25 يناير ورموزها من الشباب ووصفهم بالمأجورين والخونة.

 

المصدر : الجزيرة