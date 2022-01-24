لبنان.. الحريري يعلن تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات المقبلة

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الاثنين، إنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وإنه قرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية، داعيا حزبه السياسي لفعل الشيء نفسه.

وأضاف الحريري -في كلمة بثها التلفزيون- "نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي".

وطلب الحريري، الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، من حزبه (تيار المستقبل) عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات.

وقال الحريري في خطابه "من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن أولًا: تعليق عملي في الحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".

كما أعلن "عدم الترشح للانتخابات النيابية، وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".

ولفت رئيس الحكومة السابق إلى أن منع الحرب الأهلية في لبنان والتسويات التي فرضها ذلك عليه سابقا كان سببا لخسارته ثروته الشخصية وصداقاته الخارجية وكثيرا من تحالفاته الوطنية.

وكان الحريري قد وصل إلى بيروت قبل أيام، وقام بعدد من اللقاءات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏وكلًّا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي ‏الاشتراكي وليد جنبلاط.

وانطلقت مسيرات من أنصار الحريري يومي السبت والأحد الماضيين، حيث تجمع مناصروه في محيط مقره في بيروت، وطالبوه باتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي تنعقد في مايو/أيار المقبل.

ويأتي إعلان الحريري في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات التي سجلها العالم على الإطلاق. وفشلت النخبة الطائفية في اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة حتى مع سقوط معظم السكان في براثن الفقر.