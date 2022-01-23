يحمل إجراءات لـ"بناء الثقة".. وزير الخارجية الكويتي: على لبنان ألا يكون منصة للعدوان تجاه أي دولة

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إن زيارته للبنان تحمل رسالة تتمثل في أفكار وإجراءات لبناء الثقة، وذلك في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ اندلاع الأزمة بين لبنان ودول خليجية.

وشدد الوزير الكويتي -عقب لقائه اليوم الأحد مع الرئيس اللبناني ميشال عون- على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وألا يكون لبنان منصة للعدوان تجاه أي دولة كانت.

وكان الوزير الكويتي وصل بيروت أمس السبت في أول زيارة من نوعها جاءت بعد 3 أشهر على أزمة نشبت بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لقرداحي سُجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي -خلال استقباله وزير خارجية الكويت أمس السبت- ضرورة استعادة متانة العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وقال وزير خارجية الكويت -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب أمس- إنه يحمل إلى لبنان 3 رسائل، مشيرا إلى أن التحرك الكويتي يتم بالتنسيق مع دول الخليج العربية لدعم لبنان.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الرسائل هي دعم لبنان، وألا يكون منصة عدوان وأن يفي بتعهداته. وأضاف أن ثمة رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده من خلال عدم التدخل في شؤون الخليج.

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني ان بلاده تعول على الدور الكويتي لإنهاء الأزمة مع دول خليجية، وشدد على أن لبنان يتطلع إلى دعم أشقائه الخليجيين.