هجوم سجن الحسكة.. أكثر من 100 قتيل بمعارك تنظيم الدولة و"سوريا الديمقراطية"

أفادت مصادر حقوقية اليوم الأحد بمقتل 123 شخصا في الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظرا لوجود عشرات لا يعرف مصيرهم"، فضلا عن عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وبدأ منذ ليل الجمعة الهجوم الذي يشنّه تنظيم الدولة على سجن غويران في مدينة الحسكة، الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم. وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم المتواصل لليوم الرابع بدعم من قوات التحالف.

وقالت مصادر محلية ان مروحيات أميركية استهدفت محيط سجن الصناعة بمدينة الحسكة بعد ليلة من الاشتباكات المتقطعة بين عناصر تنظيم الدولة وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي قالت إنها استعادت السيطرة على نقاط عدة شمالي السجن.

من جهتها، ذكرت مواقع إعلامية معارضة أن تنظيم الدولة أطلق سراح 800 سجين، وقتل نحو 200 من قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

والهجوم هو الأكبر لتنظيم الدولة منذ هزيمته في سوريا في مارس/آذار 2019، وهذه المرة الثانية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي التي يهاجم فيها التنظيم السجن في محاولة للإفراج عن سجناء من أعضائه.