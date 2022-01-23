مقتل عسكري فرنسي بهجوم في مالي

قتل جندي فرنسي إثر إصابته في هجوم نفذه مسلحون على القاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة "غاو"، أكبر مدن شمالي مالي.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج "المدفعية الـ54 لهيير"، مؤكدة "التأثر الكبير" للرئيس إيمانويل ماكرون. وأكدت "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

كما أصيب 9 جنود فرنسيين آخرين في الهجوم على معسكر القوات الفرنسية، ولم تحدد هوية المنفذين حتى الآن، كما جرح الثلاثاء الماضي 4 جنود فرنسيين في بوركينافاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

البريغادير ألكسندر مارتن من فوج "المدفعية الـ54 لهيير" (الجيس الفرنسي)

وشهدت القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة بمنطقة الساحل في 2021 مقتل 3 جنود فرنسيين بمعارك، ومقتل جندي فرنسي في حادث.

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك بمنطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

وتنشر فرنسا 5 آلاف جندي في مالي منذ أن وقعت مع حكومة باماكو اتفاقيات دفاعية عام 2013، تزامنت مع إطلاق عملية عسكرية فرنسية ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على مناطق شمال البلاد.

وقد عدلت اتفاقية الانتشار العسكري الفرنسي في مالي عام 2020 ببروتوكول إضافي مرتبط بإطلاق عملية "تاكوبا" التي تشارك فيها قوات خاصة أوروبية.