سياسة|مالي

مقتل عسكري فرنسي بهجوم في مالي

ارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك بمنطقة الساحل إلى 53 منذ 2013 (رويترز)
23/1/2022

قتل جندي فرنسي إثر إصابته في هجوم نفذه مسلحون على القاعدة العسكرية الفرنسية بمدينة "غاو"، أكبر مدن شمالي مالي.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتل البريغادير ألكسندر مارتن من فوج "المدفعية الـ54 لهيير"، مؤكدة "التأثر الكبير" للرئيس إيمانويل ماكرون. وأكدت "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

كما أصيب 9 جنود فرنسيين آخرين في الهجوم على معسكر القوات الفرنسية، ولم تحدد هوية المنفذين حتى الآن، كما جرح الثلاثاء الماضي 4 جنود فرنسيين في بوركينافاسو في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.

Brigadier Alexandre Martin was killed in a mortar attack on January 22, 2022. © French militaryالبريغادير ألكسندر مارتن من فوج "المدفعية الـ54 لهيير" (الجيس الفرنسي)

وشهدت القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة بمنطقة الساحل في 2021 مقتل 3 جنود فرنسيين بمعارك، ومقتل جندي فرنسي في حادث.

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك بمنطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

وتنشر فرنسا 5 آلاف جندي في مالي منذ أن وقعت مع حكومة باماكو اتفاقيات دفاعية عام 2013، تزامنت مع إطلاق عملية عسكرية فرنسية ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على مناطق شمال البلاد.

وقد عدلت اتفاقية الانتشار العسكري الفرنسي في مالي عام 2020 ببروتوكول إضافي مرتبط بإطلاق عملية "تاكوبا" التي تشارك فيها قوات خاصة أوروبية.

المصدر : وكالات