هجوم صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة غاو بمالي

قالت وسائل إعلام فرنسية ان هجوما صاروخيا استهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة غاو شمالي مالي مساء أمس السبت، دون ذكر تفاصيل عن سقوط ضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الانتقالية في باماكو طلبت من الحكومة الفرنسية مؤخرا إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.

وتنشر فرنسا 5 آلاف جندي في مالي منذ أن وقعت مع حكومة باماكو اتفاقيات دفاعية عام 2013، تزامنت مع إطلاق عملية عسكرية فرنسية ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على مناطق في شمال البلاد.

وقد عدلت اتفاقية الانتشار العسكري الفرنسي في مالي عام 2020 ببروتوكول إضافي مرتبط بإطلاق عملية "تاكوبا" التي تشارك فيها قوات خاصة أوروبية.

من جهة أخرى، قال مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إنه يدعم مبادرة الجزائر لتقريب المواقف بين السلطة الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس).

ودعا المجلس في بيان، بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والسلطة المالية إلى الانخراط في مفاوضات لحل الخلاف حول الفترة الانتقالية في مالي، وعودة الحكم الدستوري إليها في فترة زمنية لا تتعدى 16 شهرا.