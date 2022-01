تدابير أمنية عاجلة في العراق على وقع تطورات معارك الحسكة والصدر يعلق

كشفت حكومة إقليم كردستان العراق عن تخوفها من الأحداث الجارية في الحسكة السورية، مؤكدة اتخاذها التدابير الأمنية اللازمة لمنع تسلل عناصر التنظيم إلى مناطقها، فيما حذر وزير الدفاع العراقي من خطورة بث شائعات تهدف إلى تهويل خطر التنظيم.

وقال رئيس حكومة كردستان العراق، مسرور بارزاني، عبر حسابه على تويتر: "قلق للغاية من هجمات تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا والعراق".

وأضاف بارزاني، "وجهت وزيري البيشمركة والداخلية والأجهزة الأمنية لتعزيز الخطوط الدفاعية والتدابير اللازمة لحماية شعب كردستان وسنعمل على تنسيق جهودنا بشكل وثيق مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي ضد التنظيم".

I’m deeply concerned by the ISIS terrorist attacks in NE Syria and Iraq. I have directed Ministers of Peshmerga and Interior, and security services, to strengthen defensive lines and measures necessary to protect the people of the Kurdistan Region.

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) January 23, 2022