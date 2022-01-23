بعد تسديد سول أموال طهران المتأخرة.. إيران تعلن استعادة حقها في التصويت بالأمم المتحدة

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي عن استعادة حق بلاده في التصويت بالمنظمة، بعد تسديد كوريا الجنوبية الأموال المتأخرة والمستحقة على طهران للمنظمة الدولية.

وقال روانجي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، لقد سددت طهران المستحقات المتأخرة لصالح الأمم المتحدة، معلنا عن استعادة حق بلاده التصويت في الأمم المتحدة من يوم غد الاثنين.

وكانت الأمم المتحدة قد علقت حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت في وقت سابق اليوم الأحد إنه من المتوقع أن تستعيد إيران صوتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سددت سول الأموال المتأخرة المستحقة على طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة في البلاد.

وقالت وزارة المالية إن سول أكملت أول أمس الجمعة تسديد متأخرات إيران المستحقة للأمم المتحدة والتي تبلغ نحو 18 مليون دولار من خلال الصناديق الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بالتعاون النشط مع الوكالات ذات الصلة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية والأمانة العامة للأمم المتحدة.

واستردت إيران حقوق التصويت في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي بعد دفعة مماثلة، لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأميركية.

وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية، قائلة إن سول تحتجز الأموال "رهينة".

ويتطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة موافقة الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وأعاد فرض العقوبات الأميركية.