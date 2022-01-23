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البحرية الأميركية تعترض سفينة محملة بالمتفجرات عقب إبحارها من إيران

سفينة تحمل متفجرات اعترضتها البحرية الأميركية في بحر عمان بعد إبحارها من إيران المصدر: الفرنسية A handout picture released by the US Naval Forces Central Command/US 5th Fleet, on January 21, 2022 shows Guided-missile destroyer USS Cole (DDG 67) transfering control of a stateless fishing vessel to the Yemen Coast Guard in the Gulf of Oman. The US navy said today it had stopped a ship carrying 40 tons of a fertiliser that can be used to make explosives as it travelled from Iran along a route previously used to smuggle weapons to Yemen's Huthi rebels. The navy said it boarded and searched the ship, which last year was caught carrying thousands of weapons and handed to Yemen's coast guard, after intercepting it in international waters in the Gulf of Oman on January 18. U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet / AFP
سفينة (أمام) لا ترفع أي علم وتحمل متفجرات اعترضتها البحرية الأميركية ببحر عمان (الفرنسية)
23/1/2022

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من سماد زراعي معروف بأنه مكون رئيسي في تحضير العبوات الناسفة محلية الصنع، وجرى الاعتراض عقب إبحار السفينة من إيران.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، ومقرّه البحرين، إن مدمرته الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" (USS cool)، وسفينة دورية، اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة، كانت تبحر من إيران على الطريق المستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافت البحرية الأميركية أنها اعترضت السفينة ذاتها في فبراير/شباط 2021 في المياه الدولية قرب بحر عمان، أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز "إيه كيه-47" (AK-47)، وقاذفات "آر بي جي" (RBG).

تسليم السفينة

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن الاعتراض جرى يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن البحرية الأميركية سلمت السفينة وطاقمها المكون من 5 يمنيين إلى خفر السواحل اليمني.

وأضاف المراسل أن البحرية الأميركية تكثف من عمليات المراقبة في المنطقة لضبط تهريب شحنات الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، وأنها استطاعت إحباط عدة عمليات تهريب

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إنه لا يوجد أي تعليق رسمي من طهران بشأن إعلان البحرية الأميركية، سواء من الدوائر السياسية أو العسكرية الإيرانية.

ويأتي إعلان الجيش الأميركي في وقت يتصاعد التوتر في المنطقة، وذلك بعد هجوم شن قبل أيام بطائرات مسيّرة وصواريخ نفذه الحوثيون على أهداف داخل أبو ظبي، أسفر عن سقوط 3 قتلى ودفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى شن ضربات جوية على اليمن الأسبوع الجاري.

ويتّهم التحالف بقيادة السعودية وقوى دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إيران بشكل متكرر بدعم الحوثيين عسكريا، وهو أمر تنفيه طهران.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية