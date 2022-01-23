البحرية الأميركية تعترض سفينة محملة بالمتفجرات عقب إبحارها من إيران

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من سماد زراعي معروف بأنه مكون رئيسي في تحضير العبوات الناسفة محلية الصنع، وجرى الاعتراض عقب إبحار السفينة من إيران.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، ومقرّه البحرين، إن مدمرته الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" (USS cool)، وسفينة دورية، اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة، كانت تبحر من إيران على الطريق المستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافت البحرية الأميركية أنها اعترضت السفينة ذاتها في فبراير/شباط 2021 في المياه الدولية قرب بحر عمان، أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز "إيه كيه-47" (AK-47)، وقاذفات "آر بي جي" (RBG).

On Jan. 18, U.S. ships interdicted a stateless vessel in the Gulf of Oman caught smuggling illicit weapons last year. 🇺🇸 forces discovered 40 tons of urea fertilizer, a chemical compound… also known to be used as an explosive precursor. Full story ⬇️https://t.co/ZdWnHoL6pu — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 23, 2022

تسليم السفينة

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن الاعتراض جرى يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن البحرية الأميركية سلمت السفينة وطاقمها المكون من 5 يمنيين إلى خفر السواحل اليمني.

وأضاف المراسل أن البحرية الأميركية تكثف من عمليات المراقبة في المنطقة لضبط تهريب شحنات الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، وأنها استطاعت إحباط عدة عمليات تهريب

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إنه لا يوجد أي تعليق رسمي من طهران بشأن إعلان البحرية الأميركية، سواء من الدوائر السياسية أو العسكرية الإيرانية.

ويأتي إعلان الجيش الأميركي في وقت يتصاعد التوتر في المنطقة، وذلك بعد هجوم شن قبل أيام بطائرات مسيّرة وصواريخ نفذه الحوثيون على أهداف داخل أبو ظبي، أسفر عن سقوط 3 قتلى ودفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى شن ضربات جوية على اليمن الأسبوع الجاري.

ويتّهم التحالف بقيادة السعودية وقوى دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إيران بشكل متكرر بدعم الحوثيين عسكريا، وهو أمر تنفيه طهران.