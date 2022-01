البحرية الأميركية تعترض سفينة محملة بالمتفجرات عقب إبحارها من إيران

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من سماد زراعي معروف بأنه مكون رئيسي في تحضير العبوات الناسفة محلية الصنع، وجرى الاعتراض عقب إبحار السفينة من إيران.

وقال الأسطول الخامس الأميركي، ومقرّه البحرين، إن مدمرته الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" (USS cool)، وسفينة دورية، اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة، كانت تبحر من إيران على الطريق المستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافت البحرية الأميركية أنها اعترضت السفينة ذاتها في فبراير/شباط 2021 في المياه الدولية قرب بحر عمان، أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز "إيه كيه-47" (AK-47)، وقاذفات "آر بي جي" (RBG).

On Jan. 18, U.S. ships interdicted a stateless vessel in the Gulf of Oman caught smuggling illicit weapons last year. 🇺🇸 forces discovered 40 tons of urea fertilizer, a chemical compound… also known to be used as an explosive precursor.

