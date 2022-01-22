وزير خارجية الكويت: أحمل 3 رسائل إلى لبنان

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن تطلعه إلى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أنه يحمل 3 رسائل إلى لبنان.

وأكد ميقاتي -خلال استقباله الوزير الكويتي الذي بدأ زيارة رسمية إلى بيروت- على ضرورة أن تستعيد العلاقات بين لبنان والدول العربية متانتها.

وتأتي هذه الزيارة بعد 3 أشهر على أزمة نشبت بين لبنان ودول خليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

من جهته قال وزير خارجية الكويت إنه يحمل إلى لبنان 3 رسائل، مشيرا إلى أن التحرك الكويتي يتم بالتنسيق مع دول الخليج العربية لدعم لبنان.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الرسائل هي لدعم لبنان، ومن أجل ألا يكون منصة عدوان وأن يفي بتعهداته.

وأضاف أن ثمة رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده من خلال عدم التدخل في شؤون الخليج.

وكان الوزير الكويتي قد وصل اليوم السبت إلى لبنان، في أول زيارة لمسؤول خليجي منذ أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وقالت مصادر رسمية لبنانية إن من المتوقع أن يجتمع الوزير الكويتي مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري غدا الأحد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب تصريحات أدلى بها الوزير قرداحي -الذي قدم استقالته لاحقا- تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ودعا مجلس التعاون الخليجي لبنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى منع جماعة حزب الله من تنفيذ عمليات إرهابية، وإلى تقوية جيشها وضمان أن تظل الأسلحة في أيدي مؤسسات الدولة فحسب.