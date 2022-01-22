في أول زيارة لوفد أفغاني إلى أوروبا.. طالبان تتحدث عن إنهاء أجواء الحرب وأوسلو لا تعتبر المحادثات اعترافا دبلوماسيا

غادر وفد حكومي أفغاني برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إلى النرويج، في أول زيارة لأوروبا تأمل منها حركة طالبان إنهاء أجواء الحرب، في حين أكدت أوسلو أن المحادثات ليست اعترافا دبلوماسيا بالحكومة الأفغانية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الوفد سيلتقي بين 23 و25 يناير/كانون الثاني الجاري مسؤولين من النرويج ودول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.

ووفق الوكالة الفرنسية فإن من المتوقع أن تركز المحادثات -خلال الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة نرويجية- على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورفع القيود عن أموال البنك المركزي الأفغاني.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن هذه المحادثات الرسمية الأولى من نوعها ستساعد على "تبديل أجواء الحرب" بعد عقدين من القتال ضد القوات الأجنبية في أفغانستان.

وأضاف مجاهد "اتخذت الإمارة الإسلامية خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي، ونأمل أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية".

وأعرب عن أمله في أن تساعد تلك المحادثات على "تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تخلق أجواء من الأخذ والرد بحيث يكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام".

وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع يهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخرا إلى تحرير الأموال المجمدة.

ليس اعترافا دبلوماسيا

في المقابل شددت وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفيلدت أن بلادها ستكون "واضحة" بشأن ما تنتظره ولا سيما حول حق الفتيات في التعليم وحقوق الإنسان.

وأكدت أن الاجتماعات المخطط لها "لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافا بحركة طالبان"، مضيفة "لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أول أمس الخميس عن إعادة "وجود بالحد الأدنى" لطاقمه في كابل من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وقد أبقت دول عدة -بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران- سفاراتها مفتوحة في كابل لكن دون الاعتراف بحكومة حركة طالبان.

ودان متحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية -التي تعتبر نفسها أبرز حركة معارضة لطالبان- المحادثات في أوسلو. وقال علي نزاري -رئيس العلاقات الخارجية بالجبهة ومقره باريس- في تغريدة "يجب علينا جميعا أن نرفع أصواتنا ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية واعتبارها ممثلة عن أفغانستان".