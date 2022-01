في ظل توتر بين الجانبين.. حميدتي في إثيوبيا لتعزيز العلاقات وآبي أحمد يرحب بزيارته

وصل الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء آبي أحمد، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في ظل توتر بين الطرفين بشأن الحدود وسد النهضة الإثيوبي.

ونقل مراسل الجزيرة في إثيوبيا عن مصادر دبلوماسية قولها إن المسؤول السوداني سيجري مع المسؤولين الإثيوبيين مباحثات بشأن تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني، بالإضافة إلى بحث القضايا العالقة بين البلدين، واستئناف فتح المعابر الحدودية.

وذكر مكتب حميدتي أن الزيارة الرسمية ستستمر يومين.

وأوردت شبكة "فانا" الإعلامية الإثيوبية أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني التقى وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي، ولم تصدر أي تفاصيل عما دار في اللقاء.

I am pleased to welcome today Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, Vice-President of the Sovereignty Council of the sisterly Republic of Sudan. I would like to express, once again, my appreciation for the deep historical bonds that bind our two people. pic.twitter.com/no435jGPpM

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 22, 2022