سياسة|إمارات عربية متحدة

لأسباب أمنية.. الإمارات توقف تحليق الطائرات المسيرة والرياضية لمدة شهر

طائرة مسيرة (الألمانية)
22/1/2022

قالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها قررت إيقاف تحليق كل الطائرات المسيرة والرياضية الخفيفة لمدة شهر ابتداء من اليوم السبت.

ويأتي هذا الحظر بعد مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على عدة أهداف في الإمارات الاثنين الماضي باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وحذرت الداخلية الإماراتية -في بيان نشرته على تويتر- هواة وممارسي ركوب الطائرات الرياضية وملاك الطائرات المسيرة من أنه ينبغي التنسيق مع السلطات "لتجنب الممارسات التي وصفتها بالخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة".

وأكدت الوزارة أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية ما وصفتها بالممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح فيها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.

المصدر : الجزيرة + وكالات