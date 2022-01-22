لأسباب أمنية.. الإمارات توقف تحليق الطائرات المسيرة والرياضية لمدة شهر

قالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها قررت إيقاف تحليق كل الطائرات المسيرة والرياضية الخفيفة لمدة شهر ابتداء من اليوم السبت.

ويأتي هذا الحظر بعد مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على عدة أهداف في الإمارات الاثنين الماضي باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وحذرت الداخلية الإماراتية -في بيان نشرته على تويتر- هواة وممارسي ركوب الطائرات الرياضية وملاك الطائرات المسيرة من أنه ينبغي التنسيق مع السلطات "لتجنب الممارسات التي وصفتها بالخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة".

وأكدت الوزارة أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وزارة الداخلية تصدر بياناً تحذيريًا لهواة وممارسي وملاك الطائرات بدون طيار



MOI stops drone flying operations for owners, practitioners and enthusiasts#تحذير #Warning pic.twitter.com/YGTjjC4Zlm — وزارة الداخلية (@moiuae) January 22, 2022

وذكرت الداخلية الإماراتية أن القرار جاء على خلفية ما وصفتها بالممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح فيها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الوزارة المجتمع بالالتزام بتعليماتها وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.