اليمن.. تنظيم القاعدة يعلن مقتل مساعد سابق لبن لادن في غارة أميركية

أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل القيادي في التنظيم صالح بن سالم بن عبيد عبولان -المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي- في ضربة أميركية باليمن، من دون ذكر أي تاريخ أو مكان.

وذكر موقع "سايت" أن التنظيم أعلن مقتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي.

وقال الموقع إن القتيل كان من مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأشارت مديرة الموقع ريتا كاتز إلى إن تقارير على تويتر تحدثت عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي التنظيم الجمعة الماضي.