سياسة|يمن

اليمن.. تنظيم القاعدة يعلن مقتل مساعد سابق لبن لادن في غارة أميركية

A picture made available on 01 April 2012 shows militants of the extremist Ansar al-Sharia group, linked to al-Qaeda, on a vehicle patrolling at a street in the southern town of Azan, Yemen, 31 March 2012. According to media reports, militants linked to al-Qaeda staged on 01 April 2012 an assault on Yemen's army checkpoint in the southern province of Hadramout, killing seven soldiers. The attack came a day after 17 Yemenis soldiers and 13 militants were killed in violence clashes which were triggered by an attack by the al-Qaeda militants on army positions. EPA/STRINGER
مقاتلون موالون لتنظيم القاعدة في اليمن (الأوروبية-أرشيف)
21/1/2022

أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل القيادي في التنظيم صالح بن سالم بن عبيد عبولان -المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي- في ضربة أميركية باليمن، من دون ذكر أي تاريخ أو مكان.

وذكر موقع "سايت" أن التنظيم أعلن مقتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي.

وقال الموقع إن القتيل كان من مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأشارت مديرة الموقع ريتا كاتز إلى إن تقارير على تويتر تحدثت عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي التنظيم الجمعة الماضي.

المصدر : رويترز