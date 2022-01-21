مشروع روسي للاعتراف بمنطقتين في أوكرانيا دولتين مستقلتين

أعلن رئيس مجلس الدوما (الغرفة السفلى) الروسي فياتشيسلاف فولودين، عن مشاورات ستعقد الأسبوع المقبل بشأن الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين دولتين مستقلتين.

وفي حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فولودين إلى أن مسألة الاعتراف جاءت بناء على اقتراح من الحزب الشيوعي الروسي، لاقى دعما من حزبي روسيا العادلة والليبرالي الديمقراطي، مشيرا إلى أن نص المشروع يدعو الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال المنطقتين.

وأكد فولودين أنهم سيتشاورون مع قادة الأحزاب السياسية في مسألة الاعتراف بما يسمى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وبناء على النتائج سيتم طرحه لاحقا في مجلس الدوما الروسي.

واتهم المسؤول الروسي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتهاك اتفاقية مينسك، كما اتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمحاولة احتلال أوكرانيا.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.

وسبق أن اعترفت روسيا عام 2008 باستقلال جمهوريتين انفصاليتين في جورجيا، هما: أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأقدمت على هذه الخطوة في أعقاب حرب وجيزة مع جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.