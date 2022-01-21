قطر وتركيا تتفقان على تأمين مطار كابل الدولي

ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، أن تركيا وقطر اتفقتا على تأمين المطار الرئيسي في العاصمة الأفغانية كابل، إذا حصلتا على الموافقة بتولي هذه المهمة خلال المحادثات الجارية مع حركة طالبان.

وقالت المصادر للصحفيين إن أنقرة والدوحة اتفقتا على إطار عمل أمني للمهمة الخاصة بالمطار، لكنها أضافت أن المحادثات مستمرة بشأن جوانب أخرى مثل التمويل.

وأفاد مصدر بأنه "من المتوقع أن تضمن طالبان الأمن في الخارج وأن يتولى من يديرون المطار توفير الأمن في الداخل". وأضاف "العملية مستمرة بشكل إيجابي".

وكشفت المصادر أن وفدا من المسؤولين الأتراك والقطريين أجروا محادثات حيال هذه القضية في كابل هذا الأسبوع.

ويعد مطار كابل الدولي الرابط الجوي الرئيسي بين أفغانستان والعالم الخارجي.

وبعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، قالت تركيا إنها تتقبل فكرة تشغيله بالتعاون مع قطر ولكن في حالة واحدة وهي تلبية مطالبها الأمنية.

وفي وقت سابق نقلت رويترز أن الإمارات أجرت أيضا محادثات مع طالبان تناولت استمرار تشغيل المطار.