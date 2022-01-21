خلف قتلى وجرحى.. انفجار هائل يدمر مئات المباني في غانا

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 59 آخرون أمس الخميس في انفجار دمر جزءا من مدينة في غرب غانا، نتج عن حادث تعرضت له شاحنة تحمل مواد متفجرة، وفق ما أعلنته الحكومة ليلا.

ووقع الانفجار في أبياتسي، قرب بوغوسو، على بُعد نحو 300 كيلومتر غرب أكرا، عاصمة الدولة الغنية بالموارد المعدنية الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ-نكروما -في بيان الليلة الماضية- إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن الأمر يتعلق "بحادث بين شاحنة تنقل مواد متفجّرة لشركة تعدين، ودراجة نارية وآلية ثالثة، وقع بالقرب من محول كهربائي وأدى إلى الانفجار".

ووقع الانفجار عندما سقطت دراجة نارية أسفل شاحنة تنقل متفجرات مملوكة لشركة تسمى "ماكسام" كانت في طريقها إلى منجم تشيرانو للذهب الذي تشغله شركة "كينروس"، ومقرها تورونتو.

وأضاف أنه "للأسف تم تأكيد مقتل ما مجموعه 17 شخصا وإنقاذ 59 جريحا" آخرين.

وأوضح الوزير أن من بين المصابين تجري حاليا رعاية 42 شخصا في مراكز صحية، مشيرا إلى أن "بعضهم في حال حرجة".

وصرح سيجي ساجي أميدونو نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث أن الانفجار أدى إلى تدمير 500 مبنى.

وقالت الحكومة إن كل المستشفيات القريبة من موقع الحادث تعمل على معالجة المصابين، لافتة إلى أنه تم تفعيل خطة إجلاء لنقل من هم في حال حرجة إلى مرافق طبية في أكرا ليتمكنوا من تلقي العلاج.

وجاء في بيان الحكومة أنه "من أجل تفادي وقوع انفجار ثان، نُشر فريق مشترك من خبراء الانفجارات من الشرطة والجيش لمراقبة الوضع واتخاذ إجراءات أمنية".