تنظيم الدولة يهاجم سجنا في الحسكة السورية وأنباء عن فرار عدد من عناصره

هاجم عناصر من تنظيم الدولة سجنًا يديره مقاتلون أكراد في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا مساء أمس الخميس، وسط معلومات عن فرار سجناء ينتمون للتنظيم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن عناصر من تنظيم الدولة حاولوا الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من السجناء.

وأشار المرصد إلى أن "غويران" من بين أكبر السجون التي يحتجز فيها مقاتلون من تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.

بدورها، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد وقوع الهجوم النادر من نوعه في بيان.

وجاء في البيان "تتعامل قواتنا والأجهزة الأمنية المختصة مع استعصاء (تمرّد) جديد ومحاولة فرار نفذها إرهابيو داعش المعتقلون في سجن غويران بالحسكة بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة من قبل خلايا التنظيم بالقرب من مؤسسة السادكوب لتخزين وتوزيع المواد البترولية والقريبة من السجن".

وأضاف البيان أنه عقب ذلك حدثت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي مع عناصر لخلايا التنظيم تسللوا من الأحياء المجاورة.

وأكد المرصد أن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية أرسلت تعزيزات إلى السجن وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

ولفت أيضًا إلى أن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن حلّقت فوق المنشأة وألقت قنابل ضوئية لمساندة عناصر حراسة السجن فيما قصفت بالرشاشات مواقع متفرقة في محيطه.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من التحالف.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال العام الماضي إن 10 آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على معظم مناطق محافظة الحسكة.