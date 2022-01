بعد الهجوم الحوثي على أبو ظبي.. بينيت يعرض المساعدة على بن زايد وشركة إسرائيلية تتلقى طلبا عاجلا من الإمارات

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أعرب فيه عن جاهزية إسرائيل لمساعدة أمنية واستخبارية للدفاع عن الإمارات عقب هجمات شنها الحوثيون عليها قبل أيام.

فيما أفاد رئيس شركة "سكاي لوك" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع بأن الإمارات طلبت دعم الشركة العاجل بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف أبو ظبي الاثنين الماضي وأسفر عن 3 قتلى.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الأخير تحدث هاتفيا مع بن زايد مساء الخميس، و"أعرب عن تعازيه إثر العملية الإرهابية التي ارتكبت في وقت مبكر من هذا الأسبوع في أبوظبي، وأعرب عن دعم إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة المعقدة".

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على البقاء على اتصال بينهما وعلى التحادث وفق الحاجة.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن بينيت أدان خلال اتصاله مع بن زايد "الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن عدد من الضحايا المدنيين".

ونقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي تأكيده خلال الاتصال "دعم بلاده لكل ما تقوم به دولة الإمارات دفاعا عن أمنها ضد هذه الاعتداءات".

في سياق متصل، أفاد رئيس شركة "سكاي لوك" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع بأن الإمارات طلبت دعم الشركة العاجل بعد الهجوم الحوثي على أبو ظبي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر في تل أبيب قولها إن الإمارات تتطلع إلى توسيع ترسانتها من أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وإن هذا القرار جاء بعد الهجوم الأخير على أبو ظبي.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين الماضي، أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية في العمق الإماراتي، وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبو ظبي ودبي بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية ومجنحة، مما أسفر عن 3 قتلى من الجنسيتين الهندية والباكستانية.

وعقب الهجوم، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أدان فيه الهجمات الحوثية.

وأضافت الوكالة أن هرتسوغ أكد تأييد إسرائيل التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن أمنها وسيادتها، حسب تعبيره.

كما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشدة الهجوم على أبو ظبي، وقال إن الحوثيين نفذوه "بتوجيه من الإيرانيين".

In comments earlier today, Amb Al Otaiba described the Houthi terrorist attacks against civilian sites in the UAE that killed 3 innocent civilians. He called on the Administration and Congress to support re-designating the Houthi terrorist organization as an FTO. (1/3)

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 19, 2022