التحالف يشن غارات على صنعاء والحديدة وانقطاع الإنترنت في اليمن

شنت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية غارات عنيفة على محافظة الحديدة غربي اليمن، والعاصمة صنعاء، في وقت مبكر اليوم الجمعة، وفقا لمصادر متطابقة وإعلان للتحالف.

وأعلن التحالف، في بيان، تنفيذ ضربات جوية وصفها بـ"الدقيقة" لأهداف في العاصمة صنعاء، وأشار إلى أن العملية العسكرية تأتي "استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية".

وأشار شهود عيان في صنعاء إلى أن انفجارات هي الأعنف منذ مدة طويلة، وقعت إثر سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون أن تتضح حصيلة الخسائر التي خلّفها القصف.





وفي محافظة الحديدة، قال التحالف إنه استهدف ما وصفه بـ"أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".

بدورها، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 17 آخرين جراء غارة للتحالف استهدفت مبنى الاتصالات وسط مدينة الحديدة.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن 3 غارات استهدفت محيط الكلية البحرية ومقر الاتصالات في الحديدة، وكان التحالف قد قال إنه بدأ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الحوثيين العسكرية في المحافظة.

في سياق متصل، قالت المؤسسة العامة للاتصالات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن خدمة الإنترنت انقطعت في معظم مناطق اليمن عقب استهداف مبنى الاتصالات بالحديدة حيث توجد البوابة الدولية للإنترنت المصدر الوحيد للمحافظات الشمالية والجنوبية.

وكثف التحالف ضرباته الجوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، بعد إعلان الحوثيين استهداف العمق الإماراتي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، الاثنين الماضي.