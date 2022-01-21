الهجوم الحوثي على الإمارات.. مجلس الأمن يندد وقرقاش: لدينا الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضينا

ندد مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبو ظبي" الحوثيون يوم الاثنين، بينما أكدت الإمارات حقها القانوني والأخلاقي في الدفاع عن أراضيها.

وشدد المجلس -في بيان صدر اليوم الجمعة بالإجماع وفق دبلوماسيين- على "ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية، وإحالتهم على القضاء".

ودعت الإمارات الأربعاء الولايات المتحدة إلى دعم إعادة تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية"، غداة اعتداء على أبو ظبي تبناه الحوثيون، مشيرين الى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة، ومهددين بتنفيذ هجمات أخرى، وداعين المدنيين إلى الابتعاد عن "المنشآت الحيوية".

واندلع حريق في صهاريج نقل محروقات بترولية قرب خزانات شركة أبو ظبي النفطية (أدنوك)، بالإضافة إلى حريق في منطقة الإنشاءات في مطار أبو ظبي.

وأسفر الهجوم الحوثي عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 6 آخرين.

وعقب الهجوم، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنهم لن يترددوا في "توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، ودعا الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في الإمارات للابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظا على سلامتهم.

يذكر أنه عام 2019، بث الحوثيون مقطع فيديو قالوا إنه يعود لاستهدافهم منشآت في مطار أبو ظبي الدولي عام 2018 بطائرة مسيرة، بيد أن الإمارات نفت تعرّض المطار لأي هجوم، وقالت إن الحادث الذي وقع بالمطار تسببت فيه مركبة إمدادات.

موقف إماراتي

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قوله إن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه قرقاش مع هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأشار قرقاش إلى أن جماعة الحوثي ترفض الانخراط في الحل السياسي، وهذا ما يؤكده الهجوم الأخير على أهداف مدنية، بحسب قوله.

كما شدد على ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه ما سماه تعنت الحوثيين، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.