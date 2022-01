بالفيديو.. حركة كثيفة لطائرات بريطانية تحمل معونات عسكرية لأوكرانيا تحسبا للحرب

بث موقع إلكتروني بريطاني متخصص بالدفاع فيديو يظهر حركة كثيفة لطائرات عسكرية بريطانية تحمل معونات عسكرية من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا بين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه الدول الغربية جهودها لتزويد أوكرانيا بالعديد من الأسلحة والعتاد تحسبا لغزو محتمل من روسيا، والتي نشرت في الأشهر القليلة الماضية عشرات الآلاف من جنودها قرب الحدود مع أوكرانيا.

Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt

— George Allison (@geoallison) January 19, 2022