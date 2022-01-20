سياسة|مملكة متحدة

بالفيديو.. حركة كثيفة لطائرات بريطانية تحمل معونات عسكرية لأوكرانيا تحسبا للحرب

Members of the British armed forces arrive at RAF Brize Norton base
الجيش البريطاني استعمل طائرات "سي-17" الأميركية العملاقة في تسيير رحلات مكوكية خلال الأيام الماضية إلى أوكرانيا (رويترز)
20/1/2022

بث موقع إلكتروني بريطاني متخصص بالدفاع فيديو يظهر حركة كثيفة لطائرات عسكرية بريطانية تحمل معونات عسكرية من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا بين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه الدول الغربية جهودها لتزويد أوكرانيا بالعديد من الأسلحة والعتاد تحسبا لغزو محتمل من روسيا، والتي نشرت في الأشهر القليلة الماضية عشرات الآلاف من جنودها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقد أنتج الفيديو بتقنية التسارع الزمني ويظهر مرور كل رحلات نقل المساعدات العسكرية البريطانية عبر خط سير واحد من أوكرانيا وإليها.

وذكر تقرير موقع "يو كي ديفانس جورنال" (UK Defence Journal)، أمس الأربعاء، أن طائرات النقل العسكري البريطاني تقوم لليوم الثالث على التوالي بتسليم آلاف الأسلحة المضادة للدبابات إلى السلطات الأوكرانية، وذلك لمواجهة الحشد العسكري الروسي الموجود على مقربة من الحدود الأوكرانية الشرقية.

ويتم نقل المعونات البريطانية عبر طائرات النقل العسكري "سي-17" (C-17).

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس صرح الاثنين الماضي أمام برلمان بلاده بأن لندن تزود أوكرانيا بنظام أمني جديد لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة تصرفات تنطوي على تهديد من روسيا.

وأوضح بن والاس "اتخذنا قرارا بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع"، مشددا على "أنها ليست أسلحة إستراتيجية ولا تشكل أي تهديد لروسيا. إنها للاستخدام في الدفاع عن النفس".

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية