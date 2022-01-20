بالفيديو.. حركة كثيفة لطائرات بريطانية تحمل معونات عسكرية لأوكرانيا تحسبا للحرب

بث موقع إلكتروني بريطاني متخصص بالدفاع فيديو يظهر حركة كثيفة لطائرات عسكرية بريطانية تحمل معونات عسكرية من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا بين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه الدول الغربية جهودها لتزويد أوكرانيا بالعديد من الأسلحة والعتاد تحسبا لغزو محتمل من روسيا، والتي نشرت في الأشهر القليلة الماضية عشرات الآلاف من جنودها قرب الحدود مع أوكرانيا.

Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt — George Allison (@geoallison) January 19, 2022

وقد أنتج الفيديو بتقنية التسارع الزمني ويظهر مرور كل رحلات نقل المساعدات العسكرية البريطانية عبر خط سير واحد من أوكرانيا وإليها.

وذكر تقرير موقع "يو كي ديفانس جورنال" (UK Defence Journal)، أمس الأربعاء، أن طائرات النقل العسكري البريطاني تقوم لليوم الثالث على التوالي بتسليم آلاف الأسلحة المضادة للدبابات إلى السلطات الأوكرانية، وذلك لمواجهة الحشد العسكري الروسي الموجود على مقربة من الحدود الأوكرانية الشرقية.

ويتم نقل المعونات البريطانية عبر طائرات النقل العسكري "سي-17" (C-17).

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس صرح الاثنين الماضي أمام برلمان بلاده بأن لندن تزود أوكرانيا بنظام أمني جديد لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة تصرفات تنطوي على تهديد من روسيا.

وأوضح بن والاس "اتخذنا قرارا بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع"، مشددا على "أنها ليست أسلحة إستراتيجية ولا تشكل أي تهديد لروسيا. إنها للاستخدام في الدفاع عن النفس".