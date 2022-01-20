انقسام في واشنطن تجاه مطالب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

واشنطن- قبل أيام من انتهاء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، أقدمت وزارة الخارجية على تصنيف جماعة الحوثي اليمنية "جماعة إرهابية"، ضمن سياسة للضغط القصوى على إيران تهدف لعرقلة العودة للاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي انسحبت منه إدارة ترامب منتصف 2018.

وربط خبراء بين تصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية" ورغبة إدارة ترامب بالتضييق غير المباشر على إيران.

وبعد أسابيع من وصول بايدن للحكم، بادرت واشنطن برفع اسم جماعة الحوثي من قائمتها للجماعات الإرهابية، وجاء القرار كخطوة ثانية عقب توقف واشنطن عن تقديم الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب التي تسببت في مأساة إنسانية مروعة.

وربط بعض المعلقين قرار إدارة بايدن تجاه الحوثيين بإيران، في حين اعتبره آخرون بمثابة "غصن زيتون" يقدمه لطهران تعبيرا عن رغبته في تهدئة القضايا الإقليمية، للتمهيد لعقد صفقة كبرى جديدة مع إيران ترتبط بملفها النووي وملفات إقليمية أخرى.

وخلال مؤتمره الصحفي أمس بمناسبة مرور عام على توليه الحكم، أشار الرئيس الأميركي إلى أن طلب إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" قيد النظر. وفي إجابته على سؤال حول طلب من دولة الإمارات بهذا الشأن قال بايدن إنه "لإنهاء الحرب في اليمن يجب أن يتوافق طرفاها، وهذا ليس بالأمر السهل".





ضغوط إماراتية

من جانبها، رحبت سفارة الإمارات في واشنطن بحديث بايدن، وقالت في تغريدة لها إن "القضية واضحة. إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، واستمرار العدوان، وتحويل مسار المساعدات عن الشعب اليمني".

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول إماراتي قوله إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد طلب من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية، الاثنين، إعادة إدراج جماعة الحوثيين على قائمة الإرهاب، بعد الهجوم الحوثي على أبو ظبي.

كما أشارت السفارة الإماراتية في واشنطن إلى أن السفير الإماراتي بواشنطن، يوسف العتيبة، كرر الطلب في لقاء مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وخلال مكالمات هاتفية مع عدد من أعضاء الكونغرس.

وأشارت السفارة كذلك إلى إجراء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حول القضية نفسها.

ودخل عدد من كبار داعمي الإمارات في واشنطن على الخط في مطالبة إدارة بايدن بتصنيف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية". وغرد روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والمقرب من اللوبي الإسرائيلي، معلقا على هجمات جماعة الحوثي على أبو ظبي "أرى أن هناك منطقا قويا لإعادة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية. بالنسبة لي، ينبغي أن يكون المبدأ الأساسي هو الفصل بين أهداف مكافحة الإرهاب، والأهداف الإنسانية والسعي إلى تحقيق كليهما معا".

وأضاف ساتلوف "هذا يعني عمليا أن على إدارة بايدن أن تصنف الحوثيين جماعة إرهابية وعليها أن تجد حلولا عملية وقانونية لتوفير السلع الأساسية لليمنيين المحتاجين بغض النظر عن السياسة. ولا ينبغي أن يكون الحوثيون قادرين على استخدام محنة اليمن الإنسانية درعا يحميهم".

في حين اعتبر عضو مجلس النواب الجمهوري من ولاية فلوريدا، مايكل والتز، أن "الحوثيين لم يصعدوا هجماتهم إلا منذ أن أخرجهم بايدن من قائمة الإرهابيين. لقد هاجموا سفارتنا في اليمن والآن يهاجمون حلفاءنا الإماراتيين، وكل ذلك بدعم من إيران، في الوقت الذي يتوسل فيه المفاوضون الأميركيون إلى إيران لتعود للاتفاق النووي الإيراني".





معضلة كبيرة

واعتبر ديفيد ماك السفير الأميركي السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي بواشنطن، أن الولايات المتحدة تواجه معضلة كبيرة عقب شن جماعة الحوثي الهجمات الأخيرة داخل الأراضي الإماراتية.

وقال ماك للجزيرة نت "لدى الولايات المتحدة رغبة في دعم دولة تجمعها بها مجموعة واسعة من المصالح المشتركة الهامة، في الوقت ذاته لا تريد واشنطن المساهمة في إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين اليمنيين العالقين في أزمة إنسانية غير مسبوقة".

من جانبه، يضع خبير الشؤون الخليجية، صامويل راماني، وصف مستشار الأمن القومي لهجوم الحوثيين على الإمارات بأنه "هجوم إرهابي" ضمن إطار أوسع من المفاوضات التي تجمع واشنطن وطهران حول الاتفاق النووي في فيينا.

واعتبر راماني أن "المفاوضات مع إيران والآثار السلبية على المساعدات لليمن يمكن أن تمنع بايدن من التنازل لضغوط الإمارات لإدراج الحوثيين جماعة إرهابية".

واعتبر السفير ماك أن "إدارة بايدن تقدر، وبشدة، علاقاتها الجيدة مع الإمارات ولا تريد أن ترى أمن الإمارات يتعرض للخطر بسبب الهجمات. وقد أدت الخسائر في الأرواح في الهجمات الأخيرة، التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، إلى لمس وتر حساس في واشنطن، وفي حين أن هناك منتقدين للحكومة الإماراتية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، فإن قلة قليلة منهم على استعداد للوقوف إلى جانب الحوثيين في هذه المرحلة".

من ناحية أخرى، أشار ماك إلى أن واشنطن تدرك كذلك أن "الإمارات قد ابتعدت العام الماضي بعض الشيء عن السعودية فيما يتعلق باليمن ولم تشارك في تدابير عسكرية ضد ميناء الحديدة، الذي يعتبر ميناء حيويا لإنقاذ المدنيين اليمنيين من المجاعة. ومع ذلك، فإن إعادة الحوثيين إلى القائمة الأميركية للإرهاب قد يؤدي إلى فرض عقوبات تعرقل سهولة الوصول إلى الميناء".

ويرجح السفير ماك أن إدارة بايدن "ستوجه تحذيرات قوية للحوثيين، إلا أن تفعيل العقوبات التي قد تنجم عن تصنيفهم جماعة إرهابية، سيتم بحذر شديد".