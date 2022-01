الخزعلي يستبعد حربا "شيعية شيعية" في العراق ويتوعد أميركا بحرب مفتوحة

استبعد قيس الخزعلي أمين عام حركة عصائب أهل الحق في العراق أن تكون هناك حرب "شيعية شيعية"، على خلفية التوتر المتصاعد بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضمّ القوى الشيعية البارزة الأخرى بشأن شكل الحكومة الجديدة ونتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الخزعلي -في مقابلة أجرتها معه قناة "بي بي سي" (BBC) البريطانية الناطقة باللغة الفارسية- إن لديه معلومات تثير المخاوف عن وجود مشاريع وإرادات دولية تريد استغلال نتائج الانتخابات للدفع نحو الاقتتال الشيعي، وقال إنه يستبعد حدوث ذلك بسبب وجود من وصفهم بالحكماء والعقلاء والمرجعية الدينية في النجف.

وأشار الخزعلي إلى أنه لا يستبعد حدوث تشنجات واحتكاكات بين الأطراف الشيعية، لافتا إلى أن الحكومة المقبلة لن تنجح في عملها بسبب تعقيدات الوضع السياسي في البلد.

Regarding the aftermath of the elections Mr. Khazali says he believes that "Shia-Shia fighting" will not happen as there are "wise people & Marjaiya" who will interfere & prevent it, but he is not ruling out the possibility of skirmishes & some incidents happening pic.twitter.com/s9RPsadyty

