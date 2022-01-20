بقيمة 3.4 مليارات دولار.. إسرائيل توقع اتفاقا مع شركة ألمانية لإنتاج 3 غواصات متطورة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقا مع شركة "تيسن غروب" للأنظمة البحرية الألمانية لتطوير وإنتاج 3 غواصات متقدمة للبحرية الإسرائيلية، في صفقة بقيمة 3.4 مليارات دولار.

وستكون الغواصات الثلاث هي الأكبر التي تصنعها "تيسن غروب" حتى اليوم، وسيتم تزويدها بخلية وقود. ويجري بالفعل تشييد حوض بناء سفن ومصنع إنتاج خلايا وقود بمدينة كيل.

ويشمل الاتفاق أيضا بناء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل، وتزويدها بقطع الغيار.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن هذه الغواصات من سلسلة جديدة تسمى "دكار".

وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 3.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ستمول جزءا منه عبر منحة خاصة، بموجب اتفاق سابق جرى التوقيع عليه بين الطرفين عام 2017.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية نصت على تسليم أول غواصة إلى سلاح البحرية، في غضون 9 سنوات.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه واثق من أن الغواصات الجديدة ستطور قدرات البحرية، وستسهم في التفوق الأمني بالمنطقة.

وشكر غانتس، في تغريدة على تويتر، الحكومة الألمانية على مساعدتها في دفع هذه الصفقة إلى الأمام، ودعمها والتزامها إزاء أمن إسرائيل.

قضايا فساد

بدورها، قالت وزارة الدفاع الألمانية إنه تم إبرام الصفقة، عقب تجميدها طيلة سنوات بسبب شبهات فساد حول بيع هذه الغواصات لتل أبيب.

ويأتي الإعلان قبل أيام قليلة من اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، من المقرر أن يناقش فيه تشكيل لجنة تحقيق ستنظر في عملية البت بمشتريات سابقة لغواصات وزوارق حاملة للصواريخ من ألمانيا بمئات الملايين من الدولارات من عام 2009 إلى 2016.





واتهم ممثلو الادعاء في إسرائيل العام الماضي عدة شخصيات، من بينها رجل أعمال وضابط سابق بالبحرية ووزير سابق في الحكومة، بالرشوة وغسل الأموال والتهرب الضريبي فيما يتعلق بهذه المشتريات.

وقالت "تيسن غروب" إن تحقيقا أجرته داخليا لم يجد أي شبهة فساد في تعاملها بهذه الصفقات، ولم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراء ضد هذه الشركة الألمانية.

وتملك البحرية الإسرائيلية 5 غواصات ألمانية الصنع من طراز دولفين، وطلبت بالفعل شراء سادسة من هذا الطراز هي في طور التصنيع في ألمانيا. وستحل غواصات دكار الثلاث محل 3 غواصات متقادمة من طراز دولفين.