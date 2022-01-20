في المحيط الأطلسي وبحر عمان.. مناورات عسكرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين

أعلنت وزارتا الدفاع الروسية والإيرانية انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين غدا الجمعة في المحيط الأطلسي وبحر عمان.

وقالت وزراة الدفاع الروسية إن المناورات تتضمن عمليات تكتيكية متنوعة في إطار تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة الإرهاب البحري والقراصنة، وتبادل المعلومات في مجالات البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات.

بدوره، قال مسؤول العلاقات العامة بالقوات المسلحة الإيرانية الأدميرال مصطفى تاج الدين إن مناورات العام الجاري تنفذ تحت شعار "معا من أجل الأمن والسلام"، على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع في الأجزاء الشمالية من المحيط الأطلسي.

وأضاف أن هذه المناورات التي تعرف باسم "الحزام الأمني البحري 2022" هي الثالثة التي تنفذها الدول الثلاث، مؤكدا أن هدفها ضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة، وإظهار قدرتها على حماية أمن الملاحة البحرية.

وذكر تاج الدين أن الصين وروسيا وإيران بدأت التدرييات البحرية المشتركة في 2019، وستواصلها في المستقبل.

وستشارك في التدريبات قوات بحرية من القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، وتشمل تدريبات متنوعة مثل إنقاذ سفينة تحترق، وتحرير سفينة مخطوفة،وإطلاق النار على أهداف جوية في الليل.

وهذه التدريبات العسكرية هي الثالثة، بمشاركة السفن الحربية والطائرات التابعة للقوات البحرية للدول الثلاث المذكورة، منذ انطلاق "الحزام الأمني البحري" الأول في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سفينة روسية في البحر الأسود (رويترز)

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن قوات الأسطول الروسي بقيادة قائد القوات البحرية الأدميرال نيقولاي يفمينوف ستجري مناورات في جميع مناطق مسؤوليتها بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

ووفقا لوزارة الدفاع، سيشارك في التدريبات نحو 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، وألف وحدة من المعدات العسكرية.

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن الاتجاه الرئيسي للمناورات هو التدريب على إجراءات القوات البحرية والقوات الجوية لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية ضد روسيا من المحيطات.