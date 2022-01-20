اليمن.. مباحثات أممية سعودية لإنهاء الحرب والمبعوث الأميركي يبدأ جولة خليجية لإحياء العملية السياسية

بحث المبعوث الأممي هانز غروندبرغ مع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي سبل إنهاء حرب اليمن، في حين بدأ المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ جولة تشمل دول الخليج وبريطانيا لإحياء العملية السياسية.

وقال المبعوث الأممي -في تغريدة على تويتر- إن اللقاء ناقش سبل إنهاء الحرب في اليمن وضمان الاستقرار في شبه الجزيرة العربية، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون بين الجانبين.

ويوجد حاليا المبعوث الأممي بالعاصمة السعودية الرياض حيث عقد فيها، أمس الأول الثلاثاء، مباحثات مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تناولت سبل حل أزمة اليمن.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، حذر غروندبرغ، في إحاطة أمام مجلس الأمن، من أن اليمن يزداد تفككه السياسي والاقتصادي والعسكري، مؤكدا أن الحرب فيه تدخل دورة جديدة من التصعيد.

التقى المبعوث الأممي غروندبرغ مع @kbsalsaud اليوم.

"أقدر فرصة مناقشة سبل إنهاء الحرب في اليمن وضمان الاستقرار في شبه الجزيرة العربية مع الأمير خالد بن سلمان. اتفقنا على العمل سوياً بشكل وثيق وأتطلع إلى مواصلة التعاون." pic.twitter.com/yNSjd6o8eX — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) January 20, 2022

دعوات أميركية

في الوقت ذاته، أعلنت الخارجية الأميركية أن مبعوثها إلى اليمن بدأ جولة تشمل دول الخليج وبريطانيا لإحياء العملية السياسية في اليمن.

وقالت الخارجية الأميركية إن ليندركينغ يعتزم الضغط على الأطراف المعنية لوقف التصعيد العسكري، والمشاركة في عملية سلام شاملة.

وكان الرئيس جو بايدن قال، أمس، إن إنهاء حرب اليمن يتطلب مشاركة طرفي الصراع هناك، وإن الأمر سيكون صعبا للغاية.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، أن طلب الإمارات إعادة إدراج جماعة أنصار الله "الحوثي" في قائمة الإرهاب قيد الدراسة.

عملية عسكرية

ميدانيا، قال التحالف السعودي الإماراتي إنه ينفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من محافظات اليمن.

وتواصلت غارات التحالف على مواقع عدة، في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد، استهدفت مواقع مختلفة حسب مصادر محلية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله إنه استهدف أسلحة مخزنة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة تم نقلها تحت غطاء تجاري.

على صعيد متصل، قالت مصادر يمنية إن 5 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 4 بقصف شنه الحوثيون بصاروخين باليستيين على مناطق في مديرية "عين" غربي محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأضافت المصادر أن صاروخا استهدف منزل مواطن في منطقة "منوى" في حين استهدف الصاروخ الثاني محطة وقود في مديرية "عين" وأدى إلى احتراق عدة سيارات.

وكان المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أكد أن قوات الجماعة شنت قصفا بصاروخين باليستيين على مناطق في شبوة أمس.

تقدم في شبوة

وفي سياق متصل، قالت مصادر يمنية إن قوات مدعومة من الإمارات دخلت معسكر "مرة" غربي مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة.

وأضافت المصادر أن محافظ شبوة الجديد عوض العولقي أصدر أوامر لقوات الجيش المتمركزة في معسكر "مرة" لتسليمه "قوات دفاع شبوة" وهو الاسم الجديد للقوات التي كانت تُسمى النخبة الشبوانية التي شكّلتها وتدعمها الإمارات.

وكانت قوات الجيش استعادت السيطرة على معسكر مرة من قوات "النخبة الشبوانية" في أغسطس/آب 2019 أثناء محاولة القوات المدعومة إماراتيا السيطرة على محافظة شبوة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.