مظاهرات في الخرطوم تطالب بمحاكمة "قتلة المتظاهرين" وواشنطن والخرطوم تتفقان على تشكيل حكومة كفاءات بالسودان

شارك آلاف السودانيين في مظاهرات جديدة تحت اسم "الوفاء للشهيد" للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي كامل في البلاد، في وقت اتفق مجلس السيادة الانتقالي مع وفد أميركي على تشكيل حكومة كفاءات وإجراء انتخابات بالسودان.

وتجمع المتظاهرون في أحياء بري والمنشية والرياض والطائف والجريف وسوبا والمجاهدين والمعمورة، قبيل التوجه إلى النقطة الرئيسية للمظاهرة في شارع الستين أكبر شوارع العاصمة.

ورددوا شعارات تندد ببقاء المكون العسكري في السلطة، وتدعو لمحاسبة "المتورطين" في قتل وإصابة المحتجين خلال المظاهرات الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "دولة مدنية كاملة، الشعب أقوى والردة مستحيلة، حرية.. سلام.. عدالة، نعم للحكم المدني الديمقراطي" بحسب شهود عيان.

وفي وقت سابق، نشرت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) -عبر حسابها على فيسبوك- صورا قالت إنها لوقفات احتجاجية نفذها عاملون بشركتي "بترو إنرجي، بابكو" ومصفاة "الجيلي" شمالي الخرطوم رفضا للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، ودعما للتحول المدني الديمقراطي.

كما نفذت مجموعة من القضاة وقفة احتجاجية، أمام مقر رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم، رفضا للانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، وللمطالبة بالحكم المدني الكامل، وفق مراسل الأناضول.

وكانت قوى سياسية وناشطون دعوا إلى التظاهر اليوم، في جولة احتجاجات جديدة تحت شعار "الوفاء للشهداء" غداة مقتل متظاهر بأم درمان أمس، بالتزامن مع وصول مبعوثَين أميركيين وإجرائهما محادثات بالخرطوم.

وقالت "تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم شرق" (تجمع ناشطين بالاحتجاجات) -في بيان- إن استمرار العمل الثوري السلمي الجماهيري يشكل ضامنا حقيقيا لإسقاط الانقلاب وحلفائه.

وهذه أول دعوة للمظاهرات عقب أخرى وقعت الاثنين الماضي وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية) مما دفع الجنرال البرهان أول أمس لإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق في تلك الأحداث.

وأثارت الوفيات احتجاجات وعصيانا مدنيا وإقامة حواجز جديدة على الطرق هذا الأسبوع.

📽️| March of loyatly to the martyrs at Siteen Street intersection with Al Shargi – East Khartoum Resistance Committees Coordination#Jan20March | #مليونية20يناير#SudanCoup | #الردة_مستحيلة pic.twitter.com/tHwdrBY6Mq

— لجان المقاومة (@ResistCommittee) January 20, 2022