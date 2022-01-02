بطاقات التموين وأسعار الخبز.. هدية الحكومة في العام الجديد تغضب المصريين

القاهرة – يبدو أن وزير التموين المصري علي المصيلحي، لم يكتف بالغضب الذي أثاره قبل يومين من نهاية عام 2021، ليبدأ العام الجديد بإثارة موجة غضب جديدة حول دعم الخبز وبطاقة التموين، والتي تكرر الحديث الرئاسي والحكومي عنها مؤخرا.

وفي تصريحات متلفزة، أعلن المصيلحي أمس السبت إيقاف عمل بطاقات التموين -الخاصة بدعم السلع الأساسية- بدلا من التالفة والمفقودة، كما أعلن أن الوزارة تدرس حاليا رفع تدريجي لسعر الخبز المدعم.

والأربعاء الماضي، أعلن الوزير -في مفارقة لافتة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أهم إنجازات وزارته- زيادة أسعار عدد من السلع التموينية أبرزها السكر والمسلي والجبن والعدس والمعكرونة، ما تسبب في الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا بعد أيام من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة لن تمنح بطاقات تموين لحديثي الزواج، مضيفا أنه ينبغي عليهم ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.

لا بدل فاقد ولا تالف

وفي تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أعلن وزير التموين المصري، إيقاف عمل بدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين، ما يعني عدم حصول أصحاب هذه البطاقات على السلع المدعمة، لحين ضبط القواعد، وسيتم ذلك في مدة تتراوح من شهر إلى 6 أسابيع.

وعزا المصيلحي الإجراءات الجديدة إلى خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى واجب المواطن في تحمل مسؤوليته عن هذه الزيادة، وإعادة دراسة إجراءات دعم المواطنين بشكل كامل.

وشدد أن توجه الدولة الآن هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، ثم الأقل احتياجا، ومواجهة من يحصل على دعم لا يستحقه، مشيرا إلى تعاون وزارته مع كل الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى خريطة بيانات كاملة تؤدي إلى وصول الدعم لمن يستحقه.

رفع تدريجي لسعر الخبز

المصيلحي لم يكتف بإعلان إجراءات البطاقات التموينية، بل أعلن قيام الوزارة بدراسة الرفع التدريجي لسعر الخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم.

وقال وزير التموين إنه يتم تقديم دعم نقدي للأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة، وإن دعم السلع النقدي مشروط لأنه أكثر كفاءة من الدعم العيني.

وأوضح الوزير أن الدولة تقوم بدعم القمح والدقيق من أجل أن يصل رغيف الخبز للمواطنين، زاعما أن المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني، حيث وصل الدعم لرغيف الخبز 65 قرشا في ظل الارتفاع الكبير في سعر القمح، موضحا أن هذه الزيادات لم تنعكس على قيمة رغيف الخبز.

وقال المصيلحي إن الهدف ليس تقليل الدعم ولكن رفع كفاءته، ويتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضهم، مؤكد أنه لم يتخذ قرار حتى الآن بشأن الخبز، ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار قريبا، مؤكدا أنه لن يتم أخذ أي قرار بشأن الخبز إلا بحوار مع البرلمان والجهات ذات الصلة.

النظام يرمي بالونات اختبار و ينتظر ليري رد فعل الشعب فإذا وجد معارضة شديدة تهدد بثورة فتصبح نلك التصريحات إشاعة اما اذا صمت الشعب ستصبح التصريحات واقع و دلوقتي في 3 بالونات :-

١ رفع دعم التموين

٢ رفع الدعم عن رغيف العيش

٣ رفع سعر البنزين

#حشد_٢٥يناير_٢٠٢٢ pic.twitter.com/CTYSojhadE — إبراهيم محسن (@IbrahimMohsen47) January 2, 2022

غضب مواقع التواصل

تصريحات وزير التموين أعادت غضب رواد مواقع التواصل في مصر، حيث استنكر مغردون خروج الوزير بمثل هذه التصريحات مع بداية العام، وتساءل بعضهم "ألا توجد أخبار سارة لديكم، أم كلها رفع أسعار، والهجوم على الدعم السلعي، ومواصلة المّن على المواطنين، وتقليصه حتى صار مثل سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء".

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بعدم المساس بسعر الخبز، محذرين من خطورة هذا الأمر، وتعاطف بعضهم مع أصحاب البطاقات التالفة والمفقودة، فيما طالب عدد منهم رئيس الجمهورية الرفق بالمصريين، الذين تتوقف حياتهم على رغيف العيش والسلع التموينية المدعومة.

في المقابل رأى البعض أن توقف سعر الخبز عند 5 قروش للرغيف منذ أكثر من 30 عاما رغم ارتفاع أسعار كل شيء يجافي العقل المنطق.

معدل الفقر في مصر حسب الإحصاء الرسمي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء سنة 2019-2020 وصل 29.7%، كل دول محتاجين الدعم، وحياتهم متوقفة على رغيف العيش والسلع التموينية المدعومة لأن دخلهم أقل من 700 جنيه للفرد.

نظره للدعم يا ريس كويس عشان عواقبها هتبقي وخيمه.. — Ⓜ️ₒₕₐₘₘₑD 🅢ₐₐD (@msm17285) December 31, 2021

يعني لو واحد بطاقته تالفه او ضاعت يشترى عيش حر على الاقل هحااج ١٥ جنيه عيش انا كل يوم بشترى بعشره حنيه عيش حر #التموين — taha ahmed (@tahaahm73971783) January 2, 2022

مليارات زى الكوتشينة

وانجازات واعجازات

بس يا خسارة جات عند رغيف العيش ووقفت للاسف pic.twitter.com/uTefyFSKoo — MR _تيـتو (@TetoTm00) January 2, 2022

إلى السيد وزير التموين

ورحمة ابوك ياشيخ تسيب رغيف العيش ذى ماهوة واعمل اللى انت عايزة فى التموين — Waheed elgharib (@ElgharibWaheed) January 1, 2022

وزير التموين: "ندرس رفع الدعم عن العيش تدريجيا"

وقوع البلاء أفضل من انتظاره ..شيلوه

وكأن دعم العيش هو اللى فاقر مصر وبعدها هنسدد ديونا والعيشة هتبقى بمبى …بمبى — مي عزام (@mayazzam_) January 2, 2022