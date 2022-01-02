في ضوء ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون ببريطانيا.. الكويت تحث مواطنيها على العودة

دعت الكويت رعاياها إلى مغادرة بريطانيا إثر تزايد الإصابات بمتحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" (Omicron) بشكل غير مسبوق.

وجاء ذلك في بيان لسفارة الكويت في بريطانيا، حثت فيه المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن، دون أن تذكر أعدادهم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن البيان أن السفارة أرجعت ذلك إلى الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن هذه الارتفاعات قد تقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وأمس السبت، أهابت وزارة الخارجية الكويتية بالمواطنين الراغبين في السفر تأجيل سفرهم جراء تزايد إصابات كورونا في العالم حفاظا على سلامتهم، وفق بيان نقلته "كونا".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة المتمثلة في متحور أوميكرون سريع الانتشار لا تزال عالية جدا، بعد أن قفز عدد الإصابات بالفيروس 11% عالميا قبل أسبوع من هذا التحذير.

يشار إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالمتحور جرى تسجيله في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.