كورونا.. بنكيران يُنقل للمستشفى وحصيلة قياسية في ألمانيا وإسرائيل

سجّلت كل من ألمانيا وإسرائيل اليوم الأربعاء أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفيما يواصل الوباء انتشاره في دول العالم بلغت أعداد الإصابات أكثر من 336 مليونا.

وقد أحصت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 ساعة الماضية وفق أرقام نشرتها السلطات الصحية اليوم، أي في أول تجاوز لهذه العتبة منذ بدء الإحصاء اليومي.

وتشير المعطيات إلى أن المتحور أوميكرون مسؤول عن أكثر من 70% من الإصابات الجديدة في البلاد.

وللتصدي لتفشي الفيروس حصرت الحكومة دخول الحانات والمطاعم بالأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح أو عرضوا فحصا سلبيا للكشف عن كوفيد-19 أو شهادة لقاح أو شفاء.

إسرائيل سجّلت أعلى حصيلة لها اليوم (غيتي)

قيود

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية -في وقت سابق اليوم- تسجيل أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي الوباء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الوزارة سجلت 72 ألفا و120 إصابة جديدة بـ"كورونا" أمس الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات حتى اليوم في إسرائيل إلى مليون و792 ألفا و137.

وتشهد إسرائيل ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية بكورونا، وسجلت أول أمس الاثنين 65 ألفا و259 إصابة، فيما سجلت الأحد 62 ألفا و220 إصابة، ما يرفع حصيلة الإصابات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى نحو 200 ألف إصابة.

وفي المملكة المتحدة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في إنجلترا والنية في وقف حجر المصابين في مارس/آذار المقبل.

واعتبارا من 27 يناير/كانون الثاني الحالي، لن يكون وضع الكمامة إلزاميا بموجب القانون ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ.

حركة النقل العام استؤنفت جزئيا في شيآن بالصين (رويترز-أرشيف)

قرارات

من جهتها، قررت سويسرا اليوم الأربعاء أن الأشخاص الملقحين أو الذين تم شفاؤهم من كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة بعد الآن لإبراز فحص من أجل دخول البلاد.

وفي الصين، استؤنفت حركة النقل العام جزئيا في شيآن بعد حوالي شهر من بدء إغلاق مشدد في هذه المدينة الصينية التي تعد 13 مليون نسمة وسجل فيها تجدد للوباء، كما أعلنت السلطات.

للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، لم تسجل أي إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 اليوم في هذه العاصمة الإمبراطورية السابقة.

وفي العالم العربي، سجلت إصابات فيروس كورونا في الجزائر قفزة كبيرة بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1359حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 549 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 228 ألفا و918 إصابة.

بنكيران أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي (الجزيرة)

إصابة

وفي المغرب المجاور، نُقل رئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الإله بنكيران اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق مصدر مقرب وإعلام محلي.

وقال فريد تيتي السائق والمساعد الشخصي لبنكيران -عبر حسابه على فيسبوك- بنكيران بصحة جيدة، وتم نقله إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات اعتيادية متعلقة بإصابته بفيروس كورونا.

والأربعاء الماضي، أصيب بنكيران بفيروس كورونا رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس، بحسب إعلام محلي.

وذكرت الوزارة في بيان تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و443 حالة وفاة.

وتشير آخر الأرقام -وفق موقع "ورلد ميتر" (Worldometer) المتخصص في رصد كل الإحصاءات الخاصة بتفشي الفيروس في دول العالم- إلى أن عدد الإصابات بلغت عند الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي 336 مليونا و28 ألفا و920 إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و576 ألفا و231 حالة وفاة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى 3، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء.

أكثر من 877 ألف إصابة في الولايات المتحدة (الأناضول)

حصيلة

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بحصيلة بلغت 877 ألفا و240.

واليوم كتبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة لها ألقتها أمام رؤساء البلديات في البلاد إن المتحورة أوميكرون ستلقي بثقلها على النمو الاقتصادي الأميركي لأشهر مقبلة، لكنها لن تخرجه عن مساره.

وأضافت أن "خطة الإنقاذ" التي اعتمدت في مارس/آذار 2021 "عملت مثل لقاح للاقتصاد الأميركي" عبر الحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس.

وفي الفلبين فتحت السلطات حديقة حيوانات كمركز مؤقت للتطعيم ضد فيروس كورونا، على أمل أن تتمكن الأفيال والنسور من اجتذاب الشباب والكبار المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح.

وتوفر حديقة حيوانات مانيلا اللقاح للشباب من سن 12 إلى 17 وكبار السن، وتسمح لمن يتلقونه بالاستمتاع بمشاهدة حظائر الأفيال والطواويس وغيرها من الحيوانات.

وأعطت الفلبين اللقاح بكامل جرعتيه لنصف سكانها تقريبا حتى الآن، لكن الكثير من المناطق خارج العاصمة متأخرة إلى حد كبير، الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لمنع موجات تفش جديدة.