طالبان تدعو الدول الإسلامية للاعتراف بحكومتها وواشنطن تجدد التزامها بدعم الشعب الأفغاني

دعا رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة الملا محمد حسن آخوند الدول الإسلامية إلى أن تكون السباقة في الاعتراف رسميا بالحكومة الأفغانية، في حين أكدت واشنطن التزامها البحث عن حلول للتخفيف من التحديات الإنسانية مع منع تدفق الأموال إلى الأنشطة غير المشروعة.

وقال آخوند "أدعو الدول الإسلامية لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل أن نتمكن من التطور سريعا".

جاء ذلك في مؤتمر اقتصادي في كابل اليوم الأربعاء حضره مسؤولون من الأمم المتحدة، وناقش تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى أفغانستان.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة المؤقتة لطالبان التي سيطرت على السلطة في أغسطس/آب الماضي، لكن الغرب يواجه مهمة حساسة تتمثّل في محاولة إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن العديد من أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة على قائمة العقوبات الدولية.





حل جذري

وقال آخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بحكومته "لا نريد المساعدة من أي طرف كان، لا نريد ذلك من أجل المسؤولين، بل من أجل العامة"، مضيفا أن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن.

وقد جمّدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.

ورأى آخوند أن "المساعدات القصيرة الأجل ليست الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري".

بدوره، قال القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي إن حكومة طالبان تسعى لإقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي، مضيفا أن "المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل تنفيذ مشروعات للبنية التحتية".





التزام أميركي

من جهتها، قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز إن الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها.

وأضافت ليونز أن "الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان، ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي".

بدوره، أفاد بيان لوزارة الخزانة بأن نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو التقى الليلة الماضية مديرين تنفيذيين لعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان، وناقش معهم التحديات الملحّة التي تواجه القطاع الإنساني والعمل على استقرار الاقتصاد الأفغاني.

وأكد البيان أنه لا توجد عقوبات شاملة على أفغانستان أو حظر تصدير للسلع أو تحويل الأموال إليها، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية لإدخال السيولة إلى أفغانستان للأغراض الإنسانية.