سوريا.. منخفض جوي يلحق أضرارا بمخيمات النازحين ويحاصر مدنيين في ريفي إدلب وحلب

أفادت منظمة "منسقو الاستجابة" السورية بأن 47 مخيما للنازحين شمال غربي سوريا تضررت خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد ضمن موجة صقيع وثلوج تضرب دولا عدة شرق أوسطية مؤدية إلى عرقلة الحركة وتعطيل الدراسة.

وأضافت المنظمة -في حسابها على فيسبوك- أنه لا توجد حتى اللحظة استجابة فعلية للمتضررين من العاصفة الثلجية بمخيمات الشمال التي يقطنها نحو مليون ونصف المليون نازح.

ومن جهته قال الدفاع المدني السوري العامل شمال البلاد إن الأحوال الجوية السائدة أدت لقطع طرق ومحاصرة مدنيين وتهدم خيام في مناطق بريفي حلب وإدلب.

وأضاف الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من الوصول إلى مخيمات حاصرتها الثلوج وإجلاء عائلات من المنطقة، كما عملت على تصريف مياه الأمطار والسيول.

وقد أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بتضرر نحو 20 مخيما للنازحين في عفرين بريف حلب الغربي جراء المنخفض الثلجي الذي ضرب المنطقة خلال الساعات الماضية.

وقال أيضا إن النازحين طلبوا المساعدة من الجيش لفتح الطرقات وإزالة التراكمات الثلجية، في وقت حذر الدفاع المدني، شمال غربي البلاد، الأهالي من الاقتراب من مجاري السيول حرصا على سلامتهم.