بعد استجوابه في البرلمان.. وزير الدفاع الكويتي يواجه سحب الثقة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن 10 نواب طالبوا بالتصويت على حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بعد استجوابه في البرلمان.

وقال الغانم إن التصويت سيتم في جلسة الأربعاء القادم.

وكان وزير الدفاع قد استجوب بشأن اتهامات منها إقحام المرأة في السلك العسكري، ومخالفات في صفقة شراء طائرات "يوروفايتر" (Eurofighter)، وهي اتهامات نفاها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير تصويت أغلبية أعضاء المجلس، ماعدا الوزراء.

وكانت محكمة الوزراء قد أمرت في أبريل/نيسان من العام الماضي بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية "صندوق الجيش"، في قرار يعد الأول من نوعه في تاريخ الكويت.