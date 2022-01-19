بعد إخماد الاحتجاجات وإنهاء الطوارئ.. روسيا تسحب آخر قوات "حفظ السلام" من كازاخستان

استكملت القوات العسكرية المشتركة التي تقودها روسيا عملية انسحابها من كازاخستان بعد انتهاء اضطرابات دامية لم يسبق لها مثيل في الدولة السوفياتية السابقة.

وقال الضابط الروسي أندريه سرديوكوف الذي قاد تلك القوات "استكملت عملية حفظ السلام التي نفذت بما يتوافق مع قرار منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وفقا لما نقلته عنه وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء.

وتمثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفا عسكريا تقوده روسيا ويضم إلى جانبها دولا سوفياتية سابقة هي أرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

وقد بدأت قوات التحالف الوصول إلى كازاخستان في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري بعد دعوة أطلقها رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أما عملية الانسحاب فقد بدأت الخميس الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن 4 طائرات عسكرية تحمل بقية القوات غادرت العاصمة نور سلطان ومدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان.

وأضاف البيان أن "الطائرات الأربع التابعة لوزارة الدفاع الروسية ستعيد إلى الوطن آخر وحدات حفظ السلام بقيادة العقيد أندريه سرديوكوف".

وتزامن الانسحاب مع إنهاء سلطات كازاخستان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد بعد إخماد احتجاجات على زيادة أسعار الغاز.

وقد تصاعدت الاضطرابات سريعا وقالت السلطات إن أعمال العنف خلفت 225 قتيلا، وألقت باللوم فيها على من وصفتهم بقطاع الطرق والإرهابيين.