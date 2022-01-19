إضافة إلى منصب وزير الرياضة والشباب، يشغل عدنان درجال رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورشح نفسه بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد بالعاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أخفق في الظفر بمقعد نيابي.

واجه وزير الشباب والرياضة العراقي "عدنان درجال" انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اختيار الوزارة ليوم ميلاده يوما وطنيا للشباب في البلاد، حيث اعتبر عراقيون أن الاختيار لافت وغريب.

وجاءت الانتقادات بالرغم من إصدار وزارة الشباب والرياضة العراقية توضيحا عبر صفحتها على فيسبوك، أشارت فيه إلى أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات على منصات التواصل معلومات "غير صحيحة" عن أسباب اختيار اليوم المعين للاحتفاء باليوم الوطني للشباب.

وقالت الوزارة في بيان "إن اختيار اليوم جاء مكملا لفعاليات عديدة ستنطلق اعتبارا من يوم 22 يناير/كانون الثاني (الجاري) بإقامة معرض علمي للابتكارات العلمية، ويستمر لمدة 3 أيام وبعدها وفي يوم 25 من الشهر ذاته سيكون هنالك فعالية ثقافية فنية ستتضمن معارض تشكيلية وفعاليات فنية وستكون مخرجات البرنامجين تكريم الشباب المبدعين في اليوم الذي يليه أي يوم 26 في احتفالية مركزية برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

استغراب وانتقاد

واستغرب عراقيون عبر حساباتهم عبر المنصات أن يصادف اختيار الوزارة لليوم الوطني للشباب في يوم عيد ميلاد الوزير، موجهين سهام انتقاداتهم إلى شخص الوزير.

وقال الإعلامي عامر إبراهيم -عبر حسابه على تويتر- إن أي يوم من أيام الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد التي خرجت بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 يستحق أن يكون اليوم الوطني للشباب العراقي.

اذا اكو يوم يليق بالشباب و يستحق ان يكون #اليوم_الوطني_للشباب_العراقي

فهي ايام تشرين العظيمة ..

انتقوا منها ماشئتم ، فكلها مضيئة بدماء الثوار الشهداء و الجرحى الابطال. #تشرين مبعث فخر لكل عراقي و عربي بالشباب العراقي نساءً و رجالا

و لايهون #عدنان_درجال ! — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) January 19, 2022

وعلّق الصحفي منتظر الزيدي -عبر حسابه على تويتر- قائلا "هي واحدة من الاثنين، إما الصدفة متملقة، أو اللجنة متملقة جدا".

هي وحدة من الاثنين.. يا اما الصدفة متملقة، او اللجنة متملقة جداً.. اللجنة العليا للشباب والرياضة تطلق اليوم الوطني للشباب والذي يصادف بالصدفة الصدفية عيد ميلاد ميلاد وزير الرياضة وراعي الحفل. pic.twitter.com/hjK0NRtVVS — Muntadher Alzaidi (@muntazer_zaidi) January 19, 2022

وكتب عضو مجلس النواب مشعان الجبوري على حسابه في تويتر "قال لي صديق التقى عدنان درجال بعد توزيره إنه يعتقد أن الله اختاره لمهمة إنقاذ العراق". وأضاف الجبوري "تذكرت ما قاله لي الصديق حين اطلعت على اختيار وزير الشباب عدنان درجال عيد ميلاده يوما وطنيا للشباب العراقي".

قال لي صديق التقى عدنان درجال بعد توزيره انه يعتقد ان الله اختاره لمهمة انقاذ العراق

طبعاً درجال ولقناعته بمهمته الالهية ترأس قائمة انتخابية لكنها لم تنال اي مقعد !؟

تذكرت ما قاله لي الصديق حين اطلعت على اختيار وزير الشباب عدنان درجال عيد ميلاده يوما وطنياً للشباب العراقي!؟ pic.twitter.com/HnJIBXLtZ0 — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 19, 2022

وقال الإعلامي علي فرحان -عبر حسابه على تويتر- "أريد العراق كله يحتفل بيوم عيد ميلادي من حيث لا يدري".

اريد العراق كله يحتفل بيوم عيد ميلادي من حيث لا يدري .

يوم 1/26 اليوم الوطني للشباب !#العراق pic.twitter.com/VhQPbkjJUu — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) January 19, 2022

وإضافة إلى منصب وزير الرياضة والشباب، يشغل درجال رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورشح نفسه بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد بالعاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أخفق في الظفر بمقعد نيابي.

ويعد درجال من أفضل لاعبي الدفاع التي أنجبتهم الكرة العراقية، وكان من أبرز لاعبي المنتخب العراقي في حقبة ثمانينيات القرن الماضي.

ويتمتع برقم قياسي؛ إذ أنه صاحب أكبر عدد من المشاركات في الأولمبياد مع منتخب العراق، حيث خاض 10 مباريات في 3 بطولات أعوام 1980 و1984 و1988.

كذلك فإن درجال شارك مع منتخب العراق في 5 نسخ من بطولة كأس الخليج العربي، لعب خلالها 22 مباراة، وحصل على 3 ألقاب.

كما مثل أندية جماهيرية عراقية منها الزوراء والرشيد قبل أن يحترف مع شباب باتنة الجزائري.