التلفزيون الإسرائيلي: وفد من تل أبيب يلتقي البرهان وقادة عسكريين في السودان

قال التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن وفدا إسرائيليا وصل العاصمة السودانية والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقادة عسكريين كبارا.

وكان مصدر عسكري سوداني قال، للجزيرة، إن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل الخرطوم، في زيارة تجري بالتنسيق مع القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو الذي كان في استقبال الوفد.

وقد أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية نبأ زيارة الوفد الإسرائيلي التي لم يعلَن عنها سلفا، لكنها لم تعط أي تفاصيل بشأن مهمته.

وقالت أيضا إن طائرة الوفد الإسرائيلي توقفت في شرم الشيخ قبل وصولها الخرطوم، مشيرة إلى أن الوفد سيعود إلى تل أبيب مساء اليوم.

زيارة سابقة

وكان وفد رسمي إسرائيلي زار السودان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال موقع أكسيوس (Axios) الأميركي آنذاك إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام "علاقاتها الوثيقة مع زعيم الانقلاب السوداني والرئيس الفعلي الفريق عبد الفتاح البرهان لحث الجيش على إعادة الحكومة المدنية".

ووصف هذا الموقع الأميركي البرهان بأنه كان شخصية محورية في عملية التطبيع بين تل أبيب والخرطوم، على مدار العامين الماضيين.

وقال أيضا "كان هو وجنرالات سودانيون آخرون ينسقون مع مسؤولي الاتصالات في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والموساد".

وذكر الموقع أنه "قبل أسبوعين من الانقلاب (25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) زار وفد عسكري سوداني إسرائيل، وأجرى محادثات مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء والموساد".

وكانت الخرطوم قد اتفقت مع تل أبيب على تطبيع العلاقات في إطار اتفاقيات "أبراهام" التي تم التوصل إليها برعاية الولايات المتحدة عام 2020.